Ольга Бузова сверкнула обнаженной грудью в платье с откровенным декольте

Ольга Бузова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Бузова отлично знает, что ее прелести – самый беспроигрышный вариант, чтобы заставить всех говорить о себе. Минувшим вечером поющая телеведущая появилась на вручении модной премии Fashion New Year Awards 2022 в очень откровенном наряде. 36-летняя артистка выбрала для выхода в свет кожаное платье с пикантным декольте, обнажившим ее грудь.

Поющая телеведущая появилась на вручении модной премии Fashion New Year Awards 2022. Фото: соцсети.

Певица появилась на красной дорожке в наряде итальянского бренда Moschino. Изюминкой ее образа стали эффектные вырезы под грудью, не оставляющие простора для фантазии. Снимавшие Бузову фотографы переживали (и в глубине души надеялись), что кожаная лента, прикрывающая ее бюст, вот-вот соскочит. Свой образ Ольга дополнила сапогами на массивной платформе, кожаными перчатками и широким золотым колье с гигантским логотипом Moschino.

Артистка выбрала для выхода в свет кожаное платье с пикантным декольте, обнажившим ее грудь. Фото: соцсети.

Получив модную премию, Бузова не преминула сняться с наградой в видеоролике, который она выложила на своей странице в соцсетях.

Накануне церемонии вручения модной премии телеведущая пожаловалась подписчикам на лишний вес. Артистка призналась, что поправилась, и теперь вынуждена проводить большое количество времени в спортивном зале. Ольга посетовала, что с трудом добралась до тренажеров. Бузова тяжело восстанавливается после перенесенной болезни и со скрипом возвращается к занятиям спортом.

Певица появилась на красной дорожке в наряде итальянского бренда Moschino. Фото: соцсети.

«Просто заставила себя прийти на тренировку. Я заболела и не занималась. Когда болеешь, вообще нельзя ничего делать. А я работала. Сейчас заставила себя, потому что надо возвращать тонус. Это так тяжело!» — призналась Ольга.

Получив модную премию, Бузова не преминула сняться с наградой в видеоролике. Фото: соцсети.

Впрочем, глядя на ее облегающее платье, кажется, что артистка на себя наговаривает. Если она и поправилась, то совсем незначительно.