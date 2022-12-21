«Он мужественно умирает» - страшно, когда так говорят про ребенка

Илюша сильный, привык защищать маленьких и слабых

Илюша из той когорты людей, которые в тринадцать лет – уже рассудительные и ответственные «мужички». Например Илья точно знает, что когда вырастет, станет ветеринаром. Ради этого он даже отказался от своей первой мечты —археологии. Илюша сильный, привык защищать маленьких и слабых, будь то жучок, хомяк, или ребенок. В зону ответственности, которую мальчик сам возлагает на себя, уже сейчас входят собака, два кота, черепашка, младшая сестра и хрупкая мама с красивыми, испуганными глазами. Нельзя, чтобы они переживали! Именно поэтому сам Илья остается спокоен как бегемот, даже когда его глаза чернеют от боли.

- Хватит киснуть! Я лечусь, значит, вылечусь. Мне бы в школу скорее, А то друзья меня на три месяца уже опережают, и нового учителя я все еще не видел.

Его страшный диагноз звучит очень поэтично: «Герминогенная опухоль пинеальной области». Когда ее обнаружили, Илюша уже был в шаге от смерти – начался отек мозга. Но мальчик не хныкал и тогда. «Какой мужественный!» - восхищались врачи еле живым парнем, и заплаканная мама получала шанс улыбнуться.

Не сдавался Илья и когда начался курс химиотерапии, хотя переносил ее очень тяжело - все болело, не мог есть, вылезли волосы...Не позволял маме впасть в отчаяние, даже когда химия закончилась и выяснилось, что необходима протонная терапия – сверхточное до доли миллиметра радиооблучение опухоли, на которое у родителей не было и не могло быть денег, так как стоит эта процедура 2 500 000 (два с половиной миллиона) рублей. А квоты, полагающиеся мальчишке, уже иссякли.

Боясь, что опухоль может возобновить рост, доктора начали терапию в долг. Но денег у Кулабуховых по-прежнему нет и не предвидится. И жизнь доброго, сильного, готового помогать каждому живому существу мальчика, сама пока под угрозой. Пожалуйста, помогите Илье выздороветь!

Поддержать Илюшу вы можете, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Ильи Кулабухова

Телефон благотворительного фонда тяжелобольных детей «Линия жизни»: +7 (499) 500-14-15, info@life-line.ru.

-

Стоимость лечения: 2 500 000 руб.

Место лечения: Центр протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС)