Только один спасенный: В Таиланде продолжают искать пропавших без вести моряков

Из 106 моряков, находившихся на борту корвета, удалось эвакуировать 75 человек Фото: REUTERS

Спасатели продолжают вести поиски моряков с затонувшего во время шторма корвета «Сукхотай» Военно-Морских Сил Таиланда. На данный момент пропавшими без вести числятся более двадцати человек.

Трагедия произошла незадолго до полуночи в воскресенье – корвет Королевских ВМС попал в сильный шторм в Сиамском заливе. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент судно сильно накренилось и зачерпнуло воды бортом, после чего произошло короткое замыкание, и корабль оказался обесточен.

Борьба моряков за плавучесть корвета оказалась безуспешной и судно пошло ко дну. Ситуация осложнилась тем, что на корабле помимо штатного экипажа находились моряки, которые направлялись для участия в празднике по случаю годовщины со дня рождения основателя тайского флота Апакона Кьянтивонги, а вот дополнительными спасательными жилетами корабль укомплектован не был.

На помощь терпящему бедствие судну были срочно направлены вертолеты три корабля ВМС, из которых лишь один успел добраться до места катастрофы до момента полного погружения «Сукхотая».

Из 106 моряков, находившихся на борту корвета, удалось эвакуировать 75 человек. Позже спасатели обнаружили шестерых погибших и одного выжившего. Остальные числятся пропавшими без вести.

– Такого почти никогда не случалось в истории наших сил, особенно с кораблем, находившемся в активной эксплуатации, – заявил пресс-секретарь ВМС Таиланда, адмирал Погкронг Монтхардпалин.