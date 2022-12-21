Знаменитый экономист Рубини: «75-летний период мира и процветания закончился»

По мнению Рубини, 75-летний период «процветания и оптимизма» окончен Фото: EAST NEWS

Американский экономист Нуриэль Рубини, который в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года, заявил, что человечество вскоре погрузится в пучину войн, пандемий и голода.

По мнению Рубини, 75-летний период «процветания и оптимизма» окончен, и в ближайшем будущем ожидать чего-либо хорошего не стоит.

– Сейчас другое время, оно отличается от последних 75 лет относительного мира, прогресса и процветания, потому что до этого история человечества была историей голода, войн, болезней, геноцидов и так далее. Последние 75 лет – исключение, а не правило, – сказал экономист в интервью изданию Financial Times.

Рубини считает, что на данный момент у человечества появились новые серьезные угрозы, которые продолжают накапливаться, не получая должного внимания со стороны власть имущих. К таким угрозам Рубини относит, например, климатические изменения, торговые войны между странами, распространение крайних взглядов в политике, а также, как ни странно, искусственный интеллект, который, кстати, по мнению экономиста, вскоре оставит без работы многих «белых воротничков».

Для того чтобы преодолеть эти и другие вызовы человечеству, по словам Рубини, понадобятся «удача, глобальное сотрудничество и почти беспрецедентный экономический рост».