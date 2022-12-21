Юной американке разрешили держать дома единорога

Пока сказочного животного у Мадлен нет, но она надеется, что когда-то он станет ее домашним питомцем Фото: EAST NEWS

Законы Калифорнии требуют, чтобы люди, уже обзаведшиеся экзотическими домашними питомцами или планирующие это сделать в ближайшем будущем, получали на это соответствующее разрешение от местных властей.

6-летняя жительница Лос-Анджелеса по имени Мадлен написала письмо в Департамент по контролю за фауной городского совета с просьбой выдать ей разрешение на содержание дома… единорога. Пока сказочного животного у Мадлен нет, но она надеется, что когда-то он станет ее домашним питомцем.

Чиновники оказались людьми, верящими в чудеса: они прислали Мадлен лицензию, согласно которой ей разрешается завести единорога. Они также подробно описали, как она должна о нем заботиться: обеспечивать ему доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге, кормить арбузом, покупать для него только биоразлагаемые блестки и хотя бы раз в месяц полировать его рог.

- Всегда приятно осознавать, что молодые калифорнийцы вдумчиво подходят к процессу появления в доме животного. – написала в соцсетях директор Департамента Марсия Майеда, по инициативе которой теперь любой желающий может обратиться за подобной лицензией, заплатив $25. Деньги поступят в специальный фонд защиты животных.

После публикации сообщения Майеды в Департамент поступили сотни просьб оформить лицензию, которые люди оформляют в качестве забавного подарка.