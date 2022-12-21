Дворецкий британской королевской семьи: «В Сандрингеме вскоре прольются слезы»

Карла III и его близких «ожидает крайне эмоциональное Рождество» Фото: EAST NEWS

Бывший дворецкий британской королевской семьи Грант Харрольд уверен, что короля Карла III и его близких «ожидает крайне эмоциональное Рождество» из-за того, что они впервые будут отмечать праздник без королевы Елизаветы II.

По словам экс-дворецкого, Виндзорам придется поплакать.

– Думаю, для них это Рождество будет очень эмоциональным, и я не сомневаюсь, что днем или ночью прольются слезы, потому что они будут вспоминать Елизавету II, – заявил Харрольд.

Он также предрек, что новоиспеченный король Великобритании приложит все усилия к тому, чтобы соблюсти все традиции и обычаи, которым следовала его мать, покойная королева Елизавета II, при организации праздников.

Однако, уверен Харрольд, есть и то, чем Карл III может пренебречь. Например, он вряд ли останется в Сандрингеме до февраля, как это делала его мать – скорее всего венценосный график просто не позволит ему это сделать.

Близкие к королевской семье источники утверждают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приедут на празднование Рождества, а вот дети от первого брака королевы-консорта Камиллы, напротив, впервые присоединятся к королевской семье.