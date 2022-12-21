В России создана спецгруппа по защите мобилизованных и их семей: чем она займется

Бойцов, уже участвующих в спецоперации, надо защищать. От чего? Да от бездушных чиновников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот абсолютно никаких-никаких сомнений, что такая группа нужна как воздух. Потому что куча же перегибов и нестыковок обнаружилась этой осенью, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Не потому что где-то у нас засели враги, а просто мобилизации в стране не было со времен Великой Отечественной. Механизм нужно отлаживать заново, здесь и сейчас, по-живому.

Это первое.

Второе - чтоб сразу отрезать дурацкую конспирологию — ага, раз такую группу создали, значит жди «новую волну» мобилизации. Вчитываемся в Распоряжение президента, которым эта «рабочая группа» образована: она должна обеспечивать взаимодействие по мобилизационной подготовке и соцзащите граждан, участвующих в спецоперации. И их семей.

Понятно? Вот ту мобилизационную подготовку, которая в стране была чуть ли не ликвидирована реформами и сокращениями армии, придется возвращать. Чтоб не было больше, при крайнем случае, досадных перегибов и перекосов.

И бойцов, уже участвующих в спецоперации, надо защищать. От чего? Да от бездушных чиновников, которые могут отказать конкретному участнику спецоперации в льготах и выплатах. Деньги-то и льготы положены приличные! И никакой бюрократ не должен лишать их, задерживать, волокитить.

А теперь — к Распоряжению президента.

Главное из него.

Кто вошел в рабочую группу?

Ее возглавил вице-спикер Совфеда Турчак. Весьма влиятельный политик.

Множество депутатов и сенаторов.

Представители от армии: зам. министра обороны, начальник Главного политуправления Горемыкин и начальник Национального центра управления обороной Горшенин.

Есть человек от «Роскосмоса» - начальник департамента Захаренко.

Есть люди от ветеранских организаций.

И известные военкоры — Поддубный, Сладков, Пегов, журналист, зам. Гендиректора ВГТРК Медведев и создатель военного телеграм-канала «Рыбарь» Звинчук.

Журналисты, военкоры — это очень важно и правильно. Это люди, которые не дадут любой «рабочей группе» превратиться в чиновничий междусобойчик, в структуру ради структуры. Они часто видят происходящее в войсках, на передовой, в реальности, своими глазами, а не из теплых кабинетов, по приукрашенным отчетам.

Чем рабочей группе предписано заняться?

1. Обеспечить взаимодействие Думы, Совфеда, министерств, властей регионов и общественников по вопросам мобилизации, мобилизационной подготовки, воинского учета, социальной и правовой защиты граждан, участвующих в спецоперации и их семей.

2. Мониторить и анализировать — как на самом деле идет и мобподготовка, и обеспечение бойцов в зоне спецоперации.

3. Контролировать — не зажимают ли деньги и льготы участникам СВО и их семьям.

4. Следить за организацией мест сбора и подготовки мобилизованных, за работой военкоматов.

5. Предлагать меры по улучшению — чтоб все механизмы подготовки, обеспечения и выплат тикали как хорошие часы.

6. Информировать и разъяснять народу все перечисленные вещи.

7. Анализировать состояние патриотического воспитания молодежи в России и предлагать — что улучшить и здесь.

8. Собирать и готовить предложения по развитию оборонки, механизмов мобилизации и нужд армии и населения. Понимаете? Не только воинских формирований, но и населения!

Дальше — интересно, на что рабочая группа имеет право.

1. Запрашивать и получать от госорганов и общественных организаций любую информацию по вопросам, которыми занимается.

2. Приглашать на свои заседания должностных лиц.

3. Направлять свои решения в виде протоколов и рекомендаций в органы власти и парламент.

4. Это, пожалуй, главное — ежемесячно предоставлять доклад президенту. И после таких докладов, думается, крутые и важные решения с самого верха обязательно будут. Иначе зачем президенту создавать эту рабочую группу. Да еще с военкорами и чиновниками, многие из которых тоже не раз были замечены в зоне спецоперации.