Чудеса сбываются: Екатерининская Ассамблея собрала 108,5 миллионов рублей

Девиз Екатерининской Ассамблеи «Помогать легко». Фото: пресс-служба СОСПП

Благотворительный вечер «Екатерининская Ассамблея» традиционно приурочивается ко Дню святой великомученицы Екатерины (7 декабря), считающейся покровительницей Екатеринбурга. За 11 лет реализации этого проекта, инициированного Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), на поддержку социально значимых инициатив было собрано более 360 млн рублей. Рекордным стал 2021 год, когда меценаты пожертвовали на добрые дела 118 млн 294 тыс. рублей.

В этом году уральские промышленники собрали 108,5 млн рублей.

МИССИЯ – ДАРИТЬ ДОБРО

В числе почетных гостей «Екатерининскую ассамблею» посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, музыкант Евгений Маргулис, народный артист РФ, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.

Фото: пресс-служба СОСПП

«Миссия этого мероприятия – дарить добро тем, кто в нем нуждается. Благодаря вашей поддержке вот уже двенадцатый год подряд происходит настоящее новогоднее волшебство: сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию, — пояснил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. - Меценатство на Среднем Урале имеет давние традиции, которые были заложены еще при промышленниках Демидовых. Современное уральское бизнес-сообщество продолжает и развивает эту практику, объединяя усилия предпринимателей для помощи нуждающимся».

Благотворительный аукцион позволит реализовать сразу несколько социально-значимых проектов. «Я хочу еще раз поблагодарить Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и всех участников Екатерининской ассамблеи за то участие, которое вы предлагаете и своим примером показываете всем, что помимо работы, помимо той отдачи, которую вы делаете ежегодно на благо нашей страны и региона, вы еще и участвуете в этом», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: пресс-служба СОСПП

20 МИЛЛИОНОВ ЗА УЖИН

В ходе аукциона в качестве лотов выставлялись предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. А также антикварные и ювелирные изделия.

В числе лотов 2022 года были предоставленный Евгением Мироновым сертификат на посещение премьерного спектакля Театра наций «Кто боится Вирджинии Вулф», где сам худрук будет исполнять главную роль.

Экс-председатель Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин предоставил в качестве лота написанный им двухтомник «Экономическое развитие России», со своим автографом. Для гостей Ассамблеи Кудрин записал видеообращение, где поблагодарил участников и организаторов Екатерининской Ассамблеи за инициативу проведения благотворительного вечера, который стал одним из самых успешных в стране.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин пожертвовал тестовую виниловую пластинку с альбомом «Оранжевое настроение — 3». Музыкант Евгений Маргулис пригласил четырех человек принять участие в своем знаменитом квартирнике. Среди лотов также были джерси с автографами знаменитых хоккеистов Владислава Третьяка и Павла Дацюка.

За 20 млн рублей (!!!) был продан лот президента РСПП Александра Шохина — он пригласил троих участников аукциона на ужин к себе домой.

Фото: пресс-служба СОСПП

Собранные средства пойдут на пять проектов, которые отобрали из почти 60 заявок. Это развитие амбулаторной службы в городской больнице Екатеринбурга №3, финансовая помощь екатеринбургской школе-интернату №17 и фонду поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет закуплено современное оборудование для перинатального центра Макеевки Донецкой народной республики и оказана помощь Арамильской городской больнице.

Отметим, что Екатерининская Ассамблея - это самая известная благотворительная акция на Урале, масштабы которой уже давно вышли за пределы региона. Уже не первый год Ассамблея входит в тройку лидеров среди благотворительных аукционов страны по сумме собранных средств.