Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которое проведет президент России Владимир Путин. Сайт KP.RU ведет прямой эфир заседания.

В ходе заседания, которое состоится в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год.

Напомним, в минувшую пятницу, 16 декабря, президент России поговорил с руководством армий, которые находятся в зоне в специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, Путин рассмотрел варианты по ближайшим и среднесрочным действиям российских армии, а также заслушал доклады, ознакомившись с работой объединенного штаба родов войск, которые непосредственно участвуют в спецоперации.