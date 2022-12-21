Большинство стран Европы выступают за переговоры с Россией. Почему их не слушают

Абсолютное большинство населения 27 стран Евросоюза хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры - такой результат опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Абсолютное большинство населения 27 стран Евросоюза хотело бы, чтобы Россия и Украина начали мирные переговоры - такой результат опроса венгерского центра изучения общественного мнения Szazadveg, проводимого во всех странах ЕС. 82% респондентов «скорее согласны» с тем, что «Россию и Украину надо принудить к мирным переговорам для того, чтобы закончить» конфликт. И лишь 17% «скорее не согласны».

Опрос также свидетельствует, что в тех странах, где так или иначе сопротивляются экскалации антироссийских санкций, процент выступающих за мирные переговоры еще выше: 91% на Кипре, 89% в Португалии и Греции, 88% в Венгрии. И наоборот, в тех государствах ЕС, которые являются застрельщиками санкционного «гона», значительная часть населения идею мирных переговоров не поддерживает: 42% в Эстонии, 36% в Латвии, 31% в Польше и 29% в Литве.

Чтобы лучше понять смысл и значение результатов этого опроса, достанем калькулятор - цифры, как известно, красноречивее слов. Население Евросоюза составляет примерно 447 млн человек. Поддерживающие идею мирных переговоров 82% - это около 367 млн. В странах Балтии и Польше, ставших в ЕС «крестоносцами» в борьбе с Россией, проживает немногим больше 43 млн человек. Почувствуйте разницу. Не говоря уже о чисто символических экономических потенциалах прибалтов и не самой мощной в Европе экономике Польши.

Теперь вспомним, что с усердием пономаря талдычат лидеры стран ЕС. Уже хрестоматийное, но регулярно повторяемое от главного дипломата-воителя Евросоюза Жозепа Борреля: Украина должна победить Россию на поле боя. Глава МИД Германии Анналена Бербок на днях тоже твердо выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях. Этим дипломатам давно генеральские звания с погонами надо дать. Поляков и прибалтов цитировать нет смысла, там в правящих головах, как у известного героя Салтыкова-Щедрина, органчик в головах: «Россию победить!.. Россию разорить! Россию расчленить…»

Тут невольно другого классика вспомнишь: «Страшно далеки они от народа…» Но ведь фокус в том, что западные лидеры с надрывным пафосом говорят от имени этого народа и как заклинание повторяют, что стоят на страже его интересов, демократии и свободы. Что-то совсем смысл понятия «демократия» затуманили: это о священной воле большинства народа и обязанности ее выполнять? Или начхать на это большинство, ибо мало ли что быдло захотело, и только элиты знают подлинные интересы и ценности? Получается, скорее, второе. Может, как в анекдоте: «демократией» не те страны назвали…

Конечно, безответственные народы стран ЕС только о своих низменных интересах и думают. Тепла хотят, света, а инфляции и безработицы не хотят. Видят: борьба на Украине, а порохом пахнет уже в Брюсселе, и все чаще вопрос задают: а не бабахнет ли так, что и у нас все башни посшибает? Вот и требуют, несознательные, посадить украинцев с русскими о мире договариваться.

Невдомек им, что в Вашингтоне их лидерам установку дали иную: боремся с Россией, пока Украина не кончится.

И не удержаться от реверанса в адрес прибалтов. Оставим поляков, просто поверим тому, что когда-то сказал их же государственный деятель Роман Дмовский: «Поляки ненавидят Россию больше, чем любят Польшу». С этим, действительно, уже ничего не поделать.

А вот прибалты-то отчего такие прыткие? У них же в экономике жмет уже не под мышками, а на животе, инфляция за 20 процентов. Хотя как сказать, пусть в этом, но на первых местах в ЕС! Объяснение будет банальным, но ведь и огурец другим словом не назвать. Просто они - абсолютные страны-клиенты, достойно живущие на дотации хозяина. С 1990-х это США. До этого был СССР. Пока хозяин в силе, его любят, даже если боятся. Когда он сам себе харакири сделал - тогда его ненавидят, за то, что кормил не так, как хотелось. Да и ненависть к бывшему хозяину - это присяга на верность новому. Просто ведь, правда?