5 миллионов добрых дел: ВКонтакте делится итогами благотворительных инициатив в 2022 году

Всего с начала этого года пользователям ВКонтакте удалось собрать более 54 млн рублей пожертвований

В 2022-м социальная сеть провела масштабную благотворительную акцию в честь своего 16-летия, запустила приложение «Добрые дела», собрала более 54 миллионов рублей пожертвований, а к концу года количество пользователей, неравнодушных к добрым делам, достигло отметки в 5 миллионов.

Екатерина Кочнева, руководитель направления благотворительности ВКонтакте:

«Весь год наша Команда и пользователи ВКонтакте пополняли копилку добрых дел: активно помогали некоммерческим организациям, обменивались благотворительными подарками и стикерами, делали щедрые пожертвования, помогали диким животным и сдавали кровь в дни донора. В 2022 году ВКонтакте организовала сразу несколько масштабных благотворительных акций, представила новый удобный сервис для сбора пожертвований в проверенные фонды „Добрые дела“, поддерживала программы инклюзии и активно занималась популяризацией системной благотворительности среди миллионов пользователей социальной сети. Мы очень рады, что в этом году благотворительная активность привлекла столько неравнодушных людей — почти 5 миллионов! Спасибо всем причастным! Уверены, что в следующем году ВКонтакте ждёт ещё больше добрых дел».

В 2022 году пользователи ВКонтакте делали пожертвования с помощью сервиса «Добрые дела», покупали благотворительные билеты на VK Fest, тематические стикеры и подарки, а также принимали активное участие в масштабных благотворительных акциях от социальной сети — таких как «Добрый день рождения», приуроченной к 16-летию ВКонтакте, и «Снегопад подарков» в мини-приложении VK Чекбэк. Участники акций отправляли пожертвования в фонд «Лучшие друзья» и WWF России, выполняли специальные задания, получали подарки и выигрывали суперпризы, а ВКонтакте поощряла их активность: за выполненные задания соцсеть делала дополнительные денежные переводы в пользу благотворительных организаций.

Всего с начала этого года пользователям ВКонтакте удалось собрать более 54 млн рублей пожертвований. Более того, в 2022 году социальная сеть выделила на поддержку благотворительных фондов свыше 12 миллионов рублей — на продвижение, рекламу и партнёрские проекты.

ВКонтакте делится итогами благотворительных инициатив в 2022 году

Чтобы объединить как можно больше неравнодушных пользователей, весь 2022 год ВКонтакте безвозмездно помогала благотворительным фондам в организации и продвижении социальных проектов. С начала года в социальной сети было совершено более 325 млн бесплатных рекламных показов для благотворительных организаций.

Благодаря «Добрым делам» — сервису для пожертвований и организации сборов в проверенные фонды — и акциям ВКонтакте в 2022 году ещё больше пользователей стали интересоваться благотворительностью. К концу года их число приблизилось к отметке в 5 миллионов человек: все они поддерживают различные социальные проекты и состоят в тематических сообществах.

Топ-4 фактов о добрых делах ВКонтакте:

Благодаря совместным усилиям пользователей ВКонтакте в 2022 году WWF России удалось выпустить в дикую природу Северной Осетии сразу трёх редких переднеазиатских леопардов, таким образом поддержав их популяцию. Благотворительные пожертвования на помощь диким животным сделали более 180 тысяч человек.

За 2022 год Команда ВКонтакте сдала более 35 литров крови — с помощью мобильной станции переливания сотрудники компании регулярно отмечали традиционные дни донора ВКонтакте и сдавали кровь прямо в офисе соцсети, а также собирали пожертвования в фонд помощи диким животным.

Всего в этом году в программах ВКонтакте приняли участие более 180 различных организаций и фондов: в течение года они получали гранты и поддержку от соцсети, а также становились участниками кампании по популяризации системной благотворительности.

С 1 января более 15 млн подростков получили советы по борьбе с кибербуллингом от ВКонтакте. В рамках кампании по профилактике корректного общения среди подростков в интернете весь год социальная сеть вместе с партнёрами готовила и выпускала специальные материалы, а также таргетировала их на соответствующую аудиторию.