Как отличить натуральную икру от искусственной. Советы Роспотребнадзора

Эксперты Роспотребнадзора перечислили, на что обращать внимание при покупке этого полезного, но, увы, совсем не дешевого продукта Фото: Shutterstock

Мы уже рассказывали вам (https://www.kp.ru/daily/27485.5/4694494/), что в красной икре содержится масса полезных веществ: витамины А, D, Е, группы В, фолиевая кислота, необходимые для иммунитета и мозга, а также полезные Омега-3 жирные кислоты, минералы — железо, йод, селен и так далее. Но чтобы икра была по-настоящему полезной, она должна быть качественной. Эксперты Роспотребнадзора перечислили, на что обращать внимание при покупке этого полезного, но, увы, совсем не дешевого продукта.

Правила выбора красной икры

1. Ищите название рыбы.

Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы: горбуша, кета, нерка, семга, форель.

2. Должна быть не просто дата изготовления, но и и дата фасовки.

3. Помимо слова «ИКРА» должен быть номер завода-изготовителя и номер смены.

4. А также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть «выбита» изнутри.

5. Читайте состав: кроме икры должны быть соль, растительное масло. И разрешенные консерванты. Чаще всего Е-200 и Е-211.

Также разрешены консерванты Е-201, Е-202, Е-203, Е-212, Е-213.

ВАЖНО!

Пищевая добавка Е-239 (уротропин) запрещена! Ее использовали до 2008 года, пока не выяснилось, что при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды).

6. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой.

7. Слегка встряхните банку — не должно быть бултыханий, икра должна заполнять баночку полностью.

8. Если банка стеклянная, оцените внешний вид: не должно быть лишнего сока, икринки должны быть однородными, не потрескавшимися. Аккуратно переверните банку — хорошая икра медленно сползает, а не переливается.

После вскрытия банки, не храните икру в жестяной банке, лучше аккуратно переложить ее в стеклянную.

КСТАТИ

Как отличить натуральную икру от искусственной

В зависимости от вида рыбы икра различается по размерам и цвету. Например, самая мелкая у форели, а у горбуши самая «привычная» средних размеров, оранжевая с мягкой оболочкой, которая легко лопается на языке. Но вне зависимости от того, кто нам эту икру «отдал», виду у нее должен быть правильным: однородные, рассыпчатые и цельные, без пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки - «сдувшиеся», возможно, икру уже размораживали.

Также эксперты Роспотребнадзора перечислили отличия натуральной икры от искусственной.

1. В натуральных есть ядро-зародыш, он четко просматривается. Искусственные же икринки однородны.

2. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся. Правда, икра кеты тоже сложнолопающаяся.

3. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.