Биометрия не будет принудительной, наказание за диверсии станет пожизненным. Госдума приняла новые законы

Депутаты приняли пакет законов: о биометрии, пожизненном за диверсии, запрете иностранных мессенджерах в госуслугах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одобрение в третьем чтении — это еще не принятие закона. Впереди рассмотрение в Совфеде и подпись президента. Но, как показывает практика, Дума — главный фильтр для нормативных актов. Если уж депутаты приняли, то потом документ редко заворачивают. Поэтому есть смысл знакомиться с будущими законами уже сейчас.

БИОМЕТРИЯ

Еще с 2018-го года в России действует Единая биометрическая система. В теории, она позволяет россиянам подтвердить свою личность дистанционно, без персональной явки и предъявления паспорта. Техника сможет распознать человека по лицу и голосу.

Как это выглядит: вы приходите туда, где снимают биометрию (поначалу этим занимались банки), у вас записывают голос и на 3D-камеру делают объемный снимок лица.

Дальше, как прописано в законе, можно прийти в банк, к нотариусу, в органы власти и так далее без паспорта, и там должны будут подтвердить личность по биометрии. И такая уникальная возможность у россиян есть уже четыре года, хотя реально воспользоваться ей можно еще мало где.

И вот Госдума уже приняла уточненный закон. Теперь граждане могут пойти в МФЦ и потребовать удалить свою биометрию, если они когда-то ее сдавали. А банки, нотариусы и прочие органы власти должны без ограничений принимать граждан с простым паспортом без записи голоса. Дискриминация по биометрии запрещена!

Принудительно заставить сдать биометрию тоже нельзя. Биометрией считается пока только 3D-фото лица и запись голоса. Забор ДНК не предполагается.

Еще собранные биометрические данные должны храниться только на территории страны и только официальными властями. И касается это лишь единой общероссийской системы. Условный частный фитнес по-прежнему может фотографировать клиентов для бесконтактного прохода в зал.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗА ДИВЕРСИИ

В Уголовный кодекс вносят три новых статьи: «Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

Первая — про склонение, вербовку, вооружение или финансирование диверсий. Карают до пожизненного срока в колонии плюс штраф до миллиона рублей.

Вторая статья — до 20 лет за обучение по подготовке диверсий. Но можно избежать ответственности вообще, если добровольно сдаться и «способствовать раскрытию преступления».

Третья — за руководство диверсионным сообществом будут давать до 20 лет колонии или вообще пожизненное. Участникам грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.

МОРАТОРИЙ НА ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ С УЧАСТНИКОВ СВО

Принят закон «о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях».

Речь не об уголовных делах, а о гражданских или административных. Если доброволец или мобилизованный кому-то задолжал или не заплатил штраф, то на время участия в СВО деньги платить не надо.

Правда, есть два исключения: алименты взимаются по-прежнему, и если солдат до спецоперации платил возмещение вреда в связи со смертью кормильца, то это делать придется и дальше.

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ

Дополнен закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации". Теперь при оказании госуслуг, выполнении госзаказа нельзя пользоваться иностранными мессенджерами, если надо передать персональные данные или платежные документы.

Это касается и Телеграма, и WatsApp.

И ЕЩЕ КОРОТКО О ДРУГИХ ЗАКОНАХ:

- Добровольцы СВО и мобилизованные освобождаются от ответственности за просроченное разрешение для гражданской продукции.

- Ведомственной охране разрешено сбивать беспилотники.

- Кредиторов обязали сообщать новым заемщикам об их предельной долговой нагрузке (отношение ежемесячных платежей к доходу). Если у человека больше половины дохода станет уходить на погашение кредита, его письменно уведомят о рисках.