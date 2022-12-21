Помочь детям с особенностями развития можно через онлайн-платформу объявлений

На этой неделе фонд «Открытые сердца» и Авито объявили о начале сотрудничестваво, в рамках которого Фонд будет подключен к благотворительным механикам платформы. Кроме того, в планах - развивать совместные программы, направленные на развитие инклюзии в обществе и изменение отношения к людям с особенностями развития.

Пользователи Авито смогут внести свой вклад в поддержку Фонда «Обнажённые сердца». При подаче объявления на Авито с использованием платных услуг продвижения – платформа самостоятельно переводит 1 рубль в помощь фонду с каждого такого объявления.

К благотворительной механике подключены категории «Товары для детей и игрушки», «Коллекционирование», «Одежда, обувь, аксессуары», «Детская одежда и обувь», «Электроника», «Оборудование для бизнеса», «Ремонт и строительство», «Животные», в которых прямо сейчас размещено почти 70 миллионов объявлений – это половина всех объявлений, опубликованных на платформе. Ежедневно в этих категориях в среднем совершается 170 тысяч сделок. Такая активность пользователей Авито означает, что проект даст фонду возможность контакта с многомиллионной аудиторией. Это позволит благотворительной организации более точно прогнозировать объемы пожертвований и расходы на поддержку своих подопечных.

Также, Фонд будет подключен к программе “Знак добра”, в рамках которой пользователи могут пожертвовать фонду любую комфортную сумму от 100 рублей. После перевода объявление пользователя будет отмечено специальным бэйджом «Знак добра» с информацией о фонде, куда были пожертвованы деньги.

Ольга Ким, HR-директор Авито:

“Наша миссия – давать возможности людям улучшить жизнь себе и другим. Тема благотворительности, как и осознанного потребления близки всей нашей компании, а принципы ESG заложены в самом ДНК бренда и бизнеса. Мы рады начать сотрудничество с фондом “Обнаженные сердца” и быть полезными детям, которым по-настоящему нужна помощь и поддержка. В новом году мы запустим несколько совместных проектов, направленных на информирование об аутизме и инклюзивности в обществе”.

Наталья Водянова, Основатель Фонда «Обнажённые сердца»:

«В декабре 2022 Фонд «Обнажённые сердца» присоединился к программе Авито «Знак добра». Я рада, что все больше организаций включают в свои сервисы возможность совершить пожертвование в пользу благотворительных фондов. Ведь чем больше людей будут поддерживать нашу работу – тем больше семей, воспитывающих детей с особенностями развития, получат профессиональную поддержку».

Подопечные фонда в офисе Авито на мастер-классе по приготовлению имбирного печенья, организованного Авито Услуги.

Подопечные Фонда уже успели посетить московский офис Авито и вместе с детьми сотрудников компании приняли участие в инклюзивном мастер-классе по приготовлению имбирного печенья, подготовленного при поддержке сервиса Авито Услуги.