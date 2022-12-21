Причина смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина: музыкант умер от хронического заболевания

Причиной смерти гитариста группы "Танцы минус" Антона Хабибулина стало хроническое заболевание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 21 декабря лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун сообщил в соцсетях трагическую новость — ушел из жизни гитарист коллектива Антон Хабибулин. Ему было 44 года.

Музыкант присоединился к рок-группе в 2016 году, с тех пор регулярно репетировал, записывался и выступал вместе с «Танцами минус». Кроме того, он преподавал в одной из музыкальных школ Москвы.

Как удалось выяснить KP.RU, сердце Антона не выдержало операции, которую ему проводили 20 декабря.

- Это случилось вчера в 21.00, в одной из московских больниц, - пояснила KP.RU Марина Калинкина, директор коллектива «Танцы минус». - У Антона долгое время было хроническое заболевание, и по этому поводу проводилась операция. В результате которой его не стало.

- Можно ли говорить о виде болезни? Это могло быть связано с осложнениями или коронавирусом?

- Нет, с коронавирусом это никак не связано. Просто хроническое заболевание. Теперь уже не имеет значения, какое именно.

- Когда состоится — и будет ли — церемония прощания с артистом?

- Да, конечно. В настоящий момент мы этим как раз и занимаемся. Обо всем сообщим в соцсетях группы.

Чуть позже стало известно, что прощание с Антоном Хабибулиным состоится в пятницу, 23 декабря в ритуальном зале Митинского крематория в 11.00.

До работы в «Танцы минус» Антон Хабибулин сотрудничал с Павлом Артемьевым («Фабрика звезд»), группами «СБПЧ» и «Моральный кодекс».