"Волнующийся и нежный человек". Выпускник «Фабрики звезд» о смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина

Фото: ВК

Гитарист из Екатеринбурга Антон Хабибулин ушел из жизни 20 декабря. В соцсетях лидер группы «Танцы минус», где играл музыкант, Вячеслав Петкун написал короткое: «У нас горе, не стало Антона». Артисту было всего 44 года.

Фото: ВК

«КП» удалось выяснить, что Хабибулин скончался в результате операции, перенесенной на фоне хронического заболевания. Помимо коллектива «Танцы минус» Антон играл с группами «СБПЧ», «Моральный кодекс» и другими. Он был мультиинструменталистом и, как говорят, душой группы, с которой работал.

Кроме того, Хабибулин сотрудничал с Павлом Артемьевым, выпускником «Фабрики звезд» и бывшим солистом группы «Корни», которые теперь выступает сольно как ARTMIEV. «КП» дозвонилась до музыканта, чтобы попросить вспомнить, каким был Антон.

- Очень больно, извините, - чуть раздраженно ответил артист. - Что я могу сейчас сказать? Тяжело. Не вовремя. До свидания.

Фото: ВК

Вот как Артемьев написал о товарище и коллеге в соцсетях: «Вчера умер Антон Хабибулин. Гениальный музыкант, волнующийся и нежный человек, без которого не было бы нашей группы. Наши сердца разбиты. В это невозможно поверить. Прощай, Антон...»

Прощание с артистом пройдет 23 декабря в ритуальном зале Митинского крематория в 11.00. На следующий после этого день у группы «Танцы минус» запланирован концерт в клубе «16 тонн». Все билеты проданы.