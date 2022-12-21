«Единая Россия» на фронте и в тылу

Фото: пресс-служба «Единой России»

Признаемся сами себе: Россия нынешняя и образца 2021 года - это две разные страны. По-другому и быть не могло. Специальная военная операция на Украине, частичная мобилизация, беспрецедентные санкции стран Запада, разворот экспортных потоков на восток… Все это требовало глобальной и своевременной адаптации законодательной базы. И «Единой России» удалось ее провести. За 2022 год фракция партии в Госдуме подготовила около 30 важных для страны законопроектов, которые были приняты.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ БЕЗ ПЕНЕЙ И НЕУСТОЕК

Пожалуй, самый внушительный пакет законодательных изменений касается специальной военной операции. Все участники СВО, включая добровольцев, мобилизованных и гражданский персонал, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим социальные льготы и меры поддержки. В их числе - ежемесячная денежная выплата, льготы при оплате «коммуналки», льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание, налоговые льготы и другое.

Участникам СВО гарантировано сохранение их рабочих мест. Проще говоря, после демобилизации они смогут вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где трудились до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

Им также предоставлено право на кредитные каникулы, включая единственных владельцев бизнеса и членов их семей. Помимо этого, установлен запрет на начисление неустойки, пеней и штрафов в период каникул. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предоставлено право передать свой бизнес в доверительное управление или же просто сохранить его регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Защищены выплаты участников СВО от списаний по исполнительным производствам, обеспечена приостановка судебных и административных дел в отношении участников спецоперации и запрет на арест их счетов. Помимо этого, установлен мораторий на пени за неуплату «коммуналки» и взносов на капремонт.

Участие в СВО будет входить в пенсионный стаж в двойном размере, в том числе для получения льготной пенсии. Кроме того, партия добилась, чтобы период службы в армии по призыву учитывался при назначении досрочной пенсии, на которую могут выйти мужчины с трудовым стажем не менее 42 лет (до внесенных поправок учитывались только периоды работы и нахождения на больничном).

Инвалиды боевых действий получили право на бесплатное соцобслуживание. Закон, подготовленный депутатами «Единой России», расширяет норму об этой мере поддержки на инвалидов - участников СВО.

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»:

«Единая Россия» была первой партией, которая развернула масштабную гуманитарную миссию в Донбассе и на освобожденных территориях, теперь уже наших новых регионах. Мы не могли оставаться в стороне и бросить один на один с бедой наших людей, русских людей. Эту работу мы продолжаем. И будем вместе восстанавливать регионы, возвращать на исконно русские территории мирную жизнь. До победного!»

Фото: пресс-служба «Единой России»

ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО

О ряде других важных законодательных инициатив расскажем коротко.

Детям в возрасте от 5 до 7 лет предоставлено право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Детям с ограниченными возможностями здоровья - на бесплатное двухразовое питание независимо от формы обучения (в школе, интернате или даже на дому).

Родители получили возможность бесплатно ложиться в больницы с детьми-инвалидами, которые имеют ограничения к самообслуживанию и обучению. Благодаря новому закону таким родителям теперь положено бесплатное спальное место и питание.

Волонтеры теперь могут претендовать на компенсацию за вред жизни или здоровью, полученный ими при тушении пожаров, участии в ликвидации ЧС и катастроф, помощи беженцам и поиске пропавших без вести людей.

Закреплен правовой статус георгиевской ленты в качестве одного из символов воинской славы. За публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить уголовная и административная ответственность.

Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы установлено для педофилов за повторное совершение насильственных действий в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Введен пожизненный срок за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Фото: пресс-служба «Единой России»

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

Но работа партии не ограничена лишь законотворчеством. «Единая Россия» с первых дней проведения военной спецоперации оказывает масштабную помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 16 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы. Там работает более 40 гуманитарных центров «Единой России» и центров правовой помощи.

Партия доставляет помощь и на фронт. Только в октябре собрано более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

С самого начала СВО формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней. С момента объявления частичной мобилизации добровольцами в зону спецоперации ушли около 250 депутатов-единороссов различного уровня, в том числе Госдумы.

С 30 марта на территории Донбасса постоянно находится сводный отряд активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». МГЕР открыла свои представительства в ЛНР, ДНР и Запорожье. Всего через волонтерскую и гуманитарную миссию партии прошли более 1500 активистов обеих организаций, а в декабре 2022 года туда отправился уже 25-й десант волонтеров. 84 активиста МГЕР и «Волонтерской Роты» ушли на фронт добровольцами или по призыву.

«Единая Россия» и общественное движение

#МЫВМЕСТЕ объединились для помощи семьям мобилизованных. Волонтеры оказывают поддержку в формате «одного окна». За время работы объединенных штабов помощи в них обратились более 6 тысяч заявителей - родственников мобилизованных граждан. В основном близкие участников СВО обращаются по вопросам начисления положенных выплат, дополнительного обеспечения экипировкой, за консультациями по ведению бизнеса, если призванный гражданин был собственником предприятия, а также за бытовой помощью.