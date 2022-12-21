«Это был светлячок»: Сергей Мазаев прокомментировал уход гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина

Сергей Мазаев

20 декабря в результате операции в одной из московских больниц ушел из жизни музыкант из Екатеринбурга Антон Хабибулин. С 2006 года он работал с группой «Танцы минус», а до этого сотрудничал с «Моральным кодексом», «СБПЧ» и даже...сам писал песни. «КП» удалось это выяснить у Сергея Мазаева, который продюсировал одаренного музыканта.

- Я бы в первую очередь хотел отметить человеческие качества Антона, - сказал Мазаев в разговоре с KP.RU. - Он был очень отзывчивым, открытым и светлым человеком. Таким «светлячком», знаете? В то же время был потрясающе талантливым и трудолюбивым музыкантом.

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- Как вы стали с ним работать?

- Меня с ним познакомил Александр Маршал, который тоже высоко ценил Антона. Рекомендовал его как талантливого и невероятно работоспособного, усидчивого на репетициях музыканта. Он проработал у нас в группе некоторое время, а еще сам писал великолепные песни. У них была группа «Стволы», в которой он пел вместе с другим Антоном — Сидоренко. Тот тоже, к сожалению, скончался. Мы выпускали их альбом в 2007 году. Теперь, наверно, издадим его на нашем лейбле («Я хочу Брежнева, чтобы все было по-прежнему», — пел Хабибулин в «Стволах» — Авт.).

Еще раз повторю, Антон был высококлассным музыкантом. Пока не могу это осмыслить то, что случилось, уму непостижимо. Он часто играл в нашем оркестре...Но тяжелая болезнь... Сложно было что-то сделать в этой ситуации. Светлая ему память. Нам будет не хватать Антона.