В Лос-Анджелесе усыпили самого известного хищника Голливуда, которого называли «Брэдом Питтом среди львов»

Город оплакивает горного льва по кличке П-22, жившего на Голливудских холмах Фото: EAST NEWS

Солнечный Лос-Анджелес, где всегда царит праздник и вечное лето, погрузился в траур. Город оплакивает горного льва по кличке П-22, жившего на Голливудских холмах более десяти лет и ставшего лицом международной кампании по спасению пум, находящихся под угрозой исчезновения в Южной Калифорнии, пишет Los Angeles Times.

В середине декабря специалисты Службы национальных парков и Департамента дикой природы штата отловили на заднем дворе одного из частных домов и накачали П-22 транквилизаторами и снотворным, чтобы провести медобследование. На это их подтолкнуло нетипичное поведение для дикой кошки. Вместо того, чтобы охотиться на оленей и койотов, пума стала нападать на маленьких собачек - загрызла одну чихуахуа и покалечила еще двух песиков - и это всего лишь за один месяц. А также устроила погоню за местным жителем, который выгуливал свою собаку. Правда, тут обошлось без жертв.

Приговор врачей оказался неутешительным. У животного обнаружился целый букет старческих хронических заболеваний. Он потерял четверть своего веса, сохранив всего 40 кг. Но больше всего страданий горному льву доставляли боли от травм, полученных в результате недавнего столкновения с автомобилем. Ветеринары установили у животного перелом черепа, травму правого глаза, разрыв диафрагмы и повреждение внутренних органов.

Как рассказали на пресс-конференции местные власти, незадолго до спецоперации по ловле П-22 учеными, поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что неизвестный водитель сбил пуму на трассе, недалеко от места ее обитания - Гриффит-парка. Местоположение подтверждал радиоошейник, установленный на животном.

По завершению осмотра ученые сошлись во мнении, что П-22 недостаточно здоров, чтобы его выпускать в дикую природу. Хотя были и те, кто считал правильным будет вернуть горного льва в парк. В итоге сотрудники охраны дикой природы решили усыпить животное, чтобы оно не мучилось.

- Это было трудное, но правильное решение. Это животное не заслуживало страданий, - сказал исполнительный директор Национальной федерации дикой природы в Калифорнии Бет Пратт.

Впервые мир узнал о П-22 в 2012 году, когда камера с датчиком движения зафиксировала его филейную часть и изогнутый хвост в Гриффит-парке. Ученые были поражены: пуме, рожденная в горах Санта-Моники, удалось преодолеть серьезный и опасный путь по Голливудским холмам и оживлённым автострадам 405 и 101.Вскоре на охоту за ним отправился фотограф National Geographic Стив Винтер. После многих часов ожидания ему удалось запечатлеть П-22 крадущимся на фоне знаменитой надписи Голливуд.

Дикий кот быстро завоевал славу. За породистую внешность его сравнивали с Брэдом Питтом, а папарацци охотились за ним не меньше, чем за маститыми кинозвездами. А жители Лос-Анджелеса вместо того, чтобы потребовать огородить их от хищника, неожиданно встали на его защиту. Пуме разрешили жить в самом знаменитом киногороде. П-22 стал городской легендой: с его изображением выпускали носки и наклейки на автомобили, делали татуировки, а по распоряжению городского совета в честь него учредили праздник.

Специалисты полагали, что пума задержится в Лос-Анджелесе на время и отправится дальше на поиски пары. Однако П-22 выбрал Голливуд и холостяцкую жизнь, охотился на оленей и енотов в Гриффит-парке, иногда безобразничал - в 2015 году пробрался в местный зоопарк и задрал коалу. Когда ему хотелось внимания, по ночам мелькал на камерах видеонаблюдения местных жителей. Но с годами П-22 стал все чаще бывать и задерживаться в жилых районах Лос-Анджелеса.

Жизнь П-22 в большом городе заставила специалистов задуматься о судьбе пум в Калифорнии. Главной преградой на пути к восстановлению их популяции стали окружные трассы, именно они отрезают животных, появившихся на свет в горах Санта-Моники, от большей части сородичей, живущих севернее. На эту проблему обратили внимание многие международные специалисты и благотворительные фонды, в том числе фонд Леонардо Ди Каприо. В этом году власти Штата решили начать возводить «мосты дикой природы», которые позволят хищникам безопасно пересекать оживленные автострады.