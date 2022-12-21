Владимир Путин запустил крупнейшее в Сибири месторождение газа

По традиции, когда Владимир Владимирович участвует в открытии крупных объектов, он спрашивает о зарплате рабочих Фото: REUTERS

- Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы – 1,8 триллиона кубометров газа, - рассказал на открытии Владимир Путин.

- Этот участок дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири», тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введён в эксплуатацию на всей протяжённости. Она превысит три тысячи километров, - добавил он.

Месторождение станет источником сырья для Амурского перерабатывающего завода. Там из газового конденсата будут получены этан, пропан, гелий. Это не просто топливо для котельных, а ресурсы для химической промышленности.

По традиции, когда Владимир Владимирович участвует в открытии крупных объектов, он спрашивает о зарплате рабочих.

- Какая средняя? - спросил глава страны у председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

- Это десятки тысяч рублей. Наши работники чувствуют себя социально защищенными, - заверил топ-менеджер.

- Ну мы сейчас и спросим. Включите Иркутскую область. Попросите кого-то из рабочих… Пожалуйста, без стеснения, - скомандовал президент.

Рабочий, которого подвели к микрофону, начал рассказывать о том, какие специалисты работают на месторождении. Сколько сварщиков и так далее.

- Зарплата-то какая? - Путин еще раз перешел к главному.

Рабочий заверил, что люди получают от 90 до 160 тысяч рублей «чистыми». Но это сильно зависит от количества отработанных дней.

В конце президент заявил, что такие проекты, как Ковыктинское месторождение, стране нужны.

- Они повышают экспортные возможности, - резюмировал глава государства.