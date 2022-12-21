В Испании Конституционный суд взбунтовался против парламента

Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: EAST NEWS

Впервые за свою почти полувековую историю испанский Конституционный суд постановил срочно приостановить решение парламента. Речь идет об изменениях в судебной системе страны.

Раньше для назначения членов Верховного суда требовалось квалифицированное парламентское большинство (3/5 от общего числа голосов), но нижняя палата проголосовала за отмену этого правила, утвердив простое большинство.

Оппозиционная Народная партия возмутилась: этак правящая коалиция легко протащит в судьи своих кандидатов. Обратились с апелляцией в Конституционный суд, и тот протест оппозиционеров поддержал. Парламентская инициатива была заблокирована и на рассмотрение в Сенат не пошла. «Сегодня верховенство права восторжествовало, а испанская демократия укрепилась», – заявили лидеры Народной партии, потребовав от правительства исполнить волю Конституционного суда.

Но премьер-министр Испании Педро Санчес принял это решение в штыки. В телевизионном обращении к нации он отметил, что «впервые законным представителям, демократически избранным испанцами, мешают выполнять свои обязанности», и это вызвало институциональный кризис, который не имеет прецедентов в демократической истории страны.