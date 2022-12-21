Навестил своих школьных учителей и открыл движение по новым трассам в Подмосковье: как прошел визит Михаила Мишустина

Мишустин навестил своих школьных учителей. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Под Новый год правительство совместно с властями Московской области решило преподнести сюрприз автомобилистам. В среду премьер Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение по первому этапу Северного обхода Лобни и основному ходу автодороги Лобня – аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе).

Как отметил Михаил Мишустин, переезд через железную дорогу в Лобне годами был причиной больших заторов.

- Долгие ожидания в пробках портили людям настроение, срывали планы, создавали дополнительные издержки для предпринимателей. Теперь наконец город сможет облегченно вздохнуть, - сказал Мишустин.

С началом движения по Северному обходу Лобни (сейчас открыт первый участок в 5 км) время выезда из города сократится с 1,5-2 часов до 20 минут. Теперь проезд автомобилей от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково – Рогачево – Луговая, включая путепровод через железную дорогу Савеловского направления, осуществляется по шести полосам (по три в каждую сторону). При движении из Москвы заезд на Северный обход Лобни доступен через Стародмитровское и Дмитровское шоссе. При движении из Лобни в сторону Москвы в районе Дмитровского шоссе есть разворот.

Второй этап работ предусматривает строительство развязок на Рогачевском и Дмитровском шоссе. Их должны сдать в 2023 и 2024 годах. Завершающим этапом станет строительство съезда в сторону Шереметьево. Полностью проект обещают закончить в 2024 году.

Также Мишустин объявил о запуске движения по основному ходу автодороги Лобня – аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе). Работы завершены на год раньше срока. Проезжую часть расширили с двух до четырех полос движения, построен новый мост через реку Мещериху, возведены два надземных пешеходных перехода возле деревни Носово и терминала В аэропорт Шереметьево, предусмотрены два разворотных участка в районе деревни Чашниково и вблизи моста через реку Мещериху с регулируемым перекрестком.

Общая протяженность участка реконструкции- 6 км. Во втором квартале 2023 года власти обещают закончить устройство боковых проездов, пешеходных зон и строительство пешеходных переходов в районе улиц Промышленной и 2-го Северного проезда. Благодаря этого время в пути от Лобни в сторону Шереметьево (и в обратном направлении) сократится на 30 минут.

Как рассказал Мишустин, в следующем году в Подмосковье в общей сложности должны отремонтировать 300 километров дорог и 50 мостов.

Кроме того, в среду Михаил Мишустин по видеосвязи открыл две трассы на Кубани и Ставрополье. Это Северный обход Анапы и 30-километровый участок федеральной трассы А-157 между аэропортом Минвод и Кисловодском. Трассы также сданы на год раньше запланированного срока.

Всего в России за этот год построили и реконструировали более 1200 км дорог.

КСТАТИ

Мишустин навестил своих школьных учителей

Оказавшись в Лобне, Михаил Мишустин решил совместить полезное (открытие автодорог) с приятным. Лобня - город знакомый премьеру не понаслышке. Михаил Мишустин учился здесь в средней общеобразовательной школе №7. Вот премьер и решил, что перед Новым годом ему стоит навестить своих бывших учителей. Он заехал в гости к своей учительнице литературы Ларисе Барашевой. С ней премьера также встретила учитель физики Нина Гусак. Премьер и учительницы повспоминали былые годы и посмотрели школьные фотографии. Мишустин даже процитировал одно из стихотворений, посвященных своим учителям. В школьные годы премьер увлекался стихосложением.