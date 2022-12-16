Комплекс научного центра имени Логинова: Все в одном месте - от диагностики до лечения и реабилитации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы построен новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова. Напомним, его возвели около действующего корпуса на шоссе Энтузиастов.

«Здание уже готово, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет подготовка документации для получения разрешения на ввод в эксплуатацию».

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в свое время мы отказались от реконструкции старых корпусов и приняли решение построить новый современный корпус площадью 75 тысяч квадратных метров, - добавил глава ведомства. - Учреждение по своим функциональным параметрам станет уникальным, не имеющим аналогов в России. В одном месте онкологические пациенты смогут получить все виды медицинской помощи - от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации».

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве открыли 124 новых городских, федеральных и частных учреждений здравоохранения.

До конца 2022 года планируют построить еще порядка 5 зданий, в том числе 2 больничных корпуса, 2 поликлиники, 1 скоропомощной стационарный комплекс.

ФИШКА

Около комплекса появятся Теневой и Регулярный парки вдоль шоссе Энтузиастов. А по соседству - еще один парк, в котором воссоздадут атмосферу 40 - 50-х годов. Вдоль аллей поставят шахматные доски, столы для настольного тенниса, фонари и лавочки в стиле послевоенных лет. Рядом разместятся велопарковки.

Пациенты центра Логинова смогут гулять по пешеходным дорожкам среди цветущих растений и настраиваться на скорейшее восстановление. Здесь также появятся спортивная зона и мультиспортивная площадка.

Комплекс начнет принимать онкологических больных уже в будущем году. Фото: Департамент строительства г. Москвы

КОНКРЕТНО

Лечебное учреждение будет таким:

• 570 коек, в том числе 422 койки круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 20 коек отделения кратковременного пребывания, 60 мест дневного терапевтического стационара и 30 мест дневного химиотерапевтического стационара;

• крытые переходы, соединяющие новое здание с действующими корпусами;

• уникальное технологическое оснащение, позволяющее проводить ранее недоступную здесь пациентам лучевую терапию;

• более 40 тысяч единиц оборудования - современные КТ- и МРТ-аппараты, ангиографические установки, рентген-комплексы, аппараты для проведения позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и прочая медтехника;

• система мониторинга микроклимата для контроля бактериологической чистоты воздуха;

• система «Телемедицина» для консультаций и учебных трансляций операций;

• лаборатория, рассчитанная на более чем 10 тысяч исследований в сутки;

• комфортные условия пребывания и работы;

• в палатах - многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, а также система кондиционирования и вентиляции, душ и санузел;

• специальные комнаты, где можно будет побеседовать с врачами, а также уютные зоны ожидания.

СКАЗАНО

Рафик Загрутдинов.

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

- 2022 год можно считать самым важным для строительства объектов здравоохранения в Москве. Таких масштабов до сих пор не было. Мы строим порядка 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. Среди них - скоропомощные стационарные комплексы для больниц города, новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира, лечебно-диагностический корпус для Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, лечебно-диагностический комплекс для инфекционной клинической больницы (ИКБ) № 1 на Волоколамском шоссе, два корпуса больницы в Коммунарке. Кроме того, продолжается строительство поликлиник в округах столицы согласно новому Московскому стандарту поликлиник.