Подводный мир моржей и морских котиков

Фото: stroi.mos.ru

Павильон «Ластоногие» открылся в Московском зоопарке этим летом. Необычное сооружение на исторической территории построили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Концепцию вольерного комплекса разрабатывали в соответствии с международными нормами содержания животных. В этой работе участвовал известный немецкий зоолог, строитель, директор гамбургского зоопарка Штефан Херинг-Хагенбек. В его зверинце павильон для ластоногих работает уже много лет. А в Москве теперь создан уникальный дом для моржей и морских котиков - ничего подобного нет ни в одном российском зоопарке. Это подтверждается и некоторыми малоизвестными деталями проекта, которыми поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Например, для подготовки площадки нужно было полностью разобрать старое здание с водоемом.

«Это оказалось непросто, поскольку под землей находилось множество прежних фундаментов», - пояснил глава ведомства.

ЖИВОТНЫМИ МОЖНО ЛЮБОВАТЬСЯ ДАЖЕ С УЛИЦЫ

Для водных жителей зоопарка создали все необходимые условия, даже искусственные волны для кувыркания в бассейне. Фото: stroi.mos.ru

В самом павильоне по запросу специалистов зоопарка старались не просто распланировать нужные зоны, а создать максимально комфортную среду для его обитателей. Для этого в комплексе важно было устроить особые внутренние площадки, скрытые от посторонних глаз.

«Чтобы решить эту задачу, придумали и разработали внутри павильона искусственную скалу, - рассказал Загрутдинов. - За этой конструкцией есть места, в которых животные могут укрыться, например, во время рождения и вскармливания детенышей».

Кроме того, появились «сухие» зоны, куда можно поместить животных, если необходимо ограничить их контакт с водой, - например, во время реабилитации после операции.

Что касается смотровой зоны, то ее разместили на одном уровне с водой. Моржи и тюлени теперь плавают перед зрителями практически на расстоянии вытянутой руки. Окна по периметру вольеров оснастили автоматической системой обогрева стекол. Благодаря этому обеспечен лучший обзор с улицы даже в холодную погоду. Изменений много, и все они к лучшему. Сейчас мало кто вспомнит, но все, что здесь раньше было, - лишь четыре бассейна в целом на 4,7 тысячи кубометров. Из них только один заполняли соленой водой. Животным буквально негде было взмахнуть плавниками. Некоторым из них даже никогда не приходилось бывать на глубине, поскольку ее просто не существовало в прежнем тесном сооружении.

Фото: stroi.mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году зоопарк пополнился такими новыми сооружениями:

• пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу для прохода между старой и новой территориями. Теперь переправа расширилась более чем в два раза - с 4 до 9 метров. Благодаря интересному дизайну мост похож на закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта удалось добиться за счет декоративных ограждающих конструкций из алюминиевых сплавов;

• двухэтажный павильон около дополнительного входа в метро «Баррикадная». Здесь разместились билетные кассы и автоматы, кафе, сувенирный магазин, а также первая в России общедоступная зоологическая библиотека для чтения, кинопоказов, лекций, работы за компьютером в универсальном зале (237 кв. м) на 100 человек (77 стульев + пуфики). В ней собрано свыше 16 тысяч экземпляров книг по анималистике и зоологии, в том числе собрания о фауне и флоре. Посетители могут оформить читательский билет в библиотеке, поскольку единый читательский билет не подойдет;

• пергола с качелями, сухой фонтан, площадка для выступлений, скамейки для отдыха;

• павильон для птиц «Японский дворик» около спуска с моста на старой территории зоопарка. Этот вольер специально соорудили для японских журавлей;

• медиафасад на главном входе с огромным 3D-экраном, на котором видно трехмерное изображение без специальных очков. Круглосуточно здесь показывают ролики об амурском тигре, белом медведе, мануле, большой панде и прочих зверях.

КОНКРЕТНО

Площадь павильона увеличилась более чем в три раза - с 1,8 до 6 тысяч квадратных метров.

Внутри на трех этажах разместились:

• 5 бассейнов глубиной от 3,5 до 7,8 метра с водопадами, островками и возвышениями для отдыха. Температура воды поддерживается на оптимальном для животных уровне в любое время года. Общий объем огромных ванн - более 9,5 тысячи кубометров;

• современная техника для фильтрации соленой воды, подогрев берегов, а также система искусственной волны для игр и кувырканий, к примеру, морских котиков и нерп;

• 10 технических зон в «теле» искусственной скалы;

• 16 редких особей, среди которых морской заяц, моржи, сивучи, морские котики. Всего на содержание могут принять до 36 морских млекопитающих.

КСТАТИ

В павильоне есть место и для научных работников. На верхнем этаже обустроили пункт зоологической службы «Домик зоолога». Кроме этого, в огромном комплексе еще много всего - кормокухня, бытовые и административные помещения для персонала, морозильная и холодильная камеры, кабинет ветеринара, насосная станция, склады для хранения соли и оборудования, боксы для животных и даже отделения для водолазов с санузлом и душевой. Не просто павильон, а мини-город в подводном мире моржей и морских котиков.

Теперь в зоопарке проектируется еще один комплекс для северных зверей - «Полярный мир». В нем поселятся полярные медведи и королевские пингвины.