Ксения Собчак впервые показала дом за 400 миллионов рублей: фото роскошных интерьеров особняка звезды

Ксения Собчак у входа в дом. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

Ксения Собчак с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым переехала в новый дом. Стройка шла 4 года. Особнячок находится в элитном поселке Подмосковья под названием «Горки 8», что в 15 км от МКАД. Рядом – лес. Плюс удобно добираться в центр Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. Площадь дома Ксении Собчак больше 1000 кв м. Есть цокольный этаж и два жилых этажа. Дом из финской сосны с панорамным остеклением. Отделка – качественные натуральные материалы. Средняя стоимость домов такой площади в этом поселке $6 млн. (414 млн. руб).

Часть расходов за стройку, отделку и мебель в доме Ксения Собчак оплачивала бартером — рекламировала все годы стройки компании на своих интернет-ресурсах. За рекламу получала либо скидку, либо бесплатно услуги и товары. В общей сложности на отделочных работах, интерьере она могла сэкономить до 50% расходов. Собчак на своем канала на YouTube показала интерьеры нового жилища, и еще раз отрекламировала компании партнеры.

Что показала Ксения Собчак?

- Гостиная. Высота потолков 6 метров. Здесь много картин. Одна из них в центре на самом почетном месте – Марка Шагала, это подарок Ксении на юбилей от Федора Бондарчука. Стены отделаны деревом. Полы тоже деревянные. Много ковров. Ксения говорит: «Я очень люблю ковры, потому что мягко, приятно ходить, такой уют. Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы».

Собчак у картины Шагала, который ей подарил на юбилей Федор Бондарчук. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

Шкафы для книг. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- В доме в интерьере смешаны со вкусом разные стили – так теперь модно. Также особый шик и новая мода – сочетать очень дорогие дизайнерские вещи и не очень дорогие, но качественные от отечественных производителей. Такого здесь много. Часть вещей – подарки друзей. Часть от компаний, с которыми сотрудничала хозяйка. Часть она сама искала в магазинах и на выставках. Например, столик с выставки «Трынь-трава» дизайнера Александра Пинчука. Ксения шутит: «Обязательно в доме у интеллигентного человека должен быть старый пыльный шкаф. Свой шкаф 19 века я нашла в соцсетях – он аптечный, времен Карла Х, приехал из аптеки во Франции». Много очень дорогих импортных светильников и шикарные российские люстры.

Шкаф 19 века, который привезли из французской аптеки. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- Много «пыльных цветов», бежевых, светлых, латуни. Двери кажутся массивными, но они легкие и деревянные. Собчак: «Обожаю дерево. В деревянном доме хорошо дышится, вообще не так как в бетонном».

- В комнатах зеркал нет. Они в гардеробной, ванной комнате, в холле. Есть зеркало по эскизу хозяйки, есть винтажное из лавочки в Риме. Очень много светильников. Есть лампы похожие на «корабли инопланетян», а есть роскошные люстры.

Гостиная с огромными окнами в пол. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- Любимая комната хозяйки - закрытая веранда с камином, печью, огромным столом. Здесь очень удобный диван и стена с пано из мозаики времен СССР. Ксения рассказала их историю: «Было огромное пано на заводе им. Дзержинского. Ребята смогли его спасти…» Часть пано восстановили в доме Ксении, рядом огромный удобный диван. Ксения: «Я большой домосед. Первую часть дня провожу дома, потом на работу, вечером укладываю Платона спать. Потом с мужем под пледом смотрим кино, читаем книги и вкусно едим». Жизнь на Рублевке Собчак ценит за чистый воздух вокруг, удобное расположение (быстро доезжает до столицы) и отличную инфраструктуру: «Здесь есть классные маленькие рынки, ресторанчики, лучший спорт-клуб – еду до него 10 минут».

Пано и камин на закрытой веранде. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- Кухня от российского производителя - темно серая, с закрытыми и стеклянными шкафами. Есть не только большой холодильник для продуктов. В кинозале (большой экран и диван) стоит низкий шкаф, сделанный на заказ, а в нем холодильник для напитков.

Кухня — практичная и удобная. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- Гардеробная для верхней одежды. Под нее отвели две комнаты. В одной – двухэтажные стеклянные стеллажи для шуб, курток и т.д. В другой – деревянные шкафы для хозяев и отдельно для гостей. Здесь же столик с пуфиком – оранжевый с пыльным розовым хорошо сочетается.

Стеклянные шкафы для хранения верхней одежды в гардеробной комнате. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

- Баня просторная. Из нее выход к бассейну. Ксения: «Бассейн всегда был моей мечтой, потому что я человек брезгливый, в общественных бассейнах плавать не могу».

Бассейн. Фото: Youtube-канал Осторожно, Собчак

В доме у Ксении Собчак и уютно, и стильно: хозяйка говорит, что многие вещи специально были заказаны ей именно у русских дизайнеров; в итоге все получилось современно и сильно дешевле иностранного.