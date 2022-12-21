Госдума во втором чтении одобрила закон, который разрешит самозанятым брать заказы в такси

21 декабря в Госдуме прошло второе чтение законопроекта о такси. Депутаты утвердили предлагаемые новации и отказались от некоторых неактуальных пунктов будущего документа.

Сейчас в России таксомоторные перевозки регулирует закон 2011 года. Тогда не было такого количества агрегаторов, машины было принято заказывать через диспетчерскую. И если человек был таксистом, то чаще это было основным местом его работы, а не подработкой.

Разные ведомства и инициативные группы предлагали принять новый закон, ведь реалии изменились. Но до чтений Госдумой предложения не доходили. Пока Минтранс не подготовил всеобъемлющий документ, который приняли к рассмотрению. В июле он прошел первое чтение, теперь — второе. Вероятно, до конца года состоится финальное — третье.

ДОРОГУ САМОЗАНЯТЫМ

Одно из важных нововведений закона — самозанятые получат разрешение напрямую работать с сервисами такси. Эта новая форма занятости (сам себе начальник и исполнитель заказов, можно работать с физ- и юрлицами, выдавать чеки и платить налоги), которую не учли старые документы.

Формально, самозанятые могут и сейчас брать заказы в такси в агрегаторах. Но для этого им нужно сначала оформить ИП.

Новый закон позволит самозанятым получать разрешения на работу в такси и брать с таким документом авто для работы в аренду.

С «ТЯЖЕЛОЙ» СУДИМОСТЬЮ ВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ НЕЛЬЗЯ

Если закон примут в этой редакции, то такси не смогут управлять: лишенные водительских прав за последний год, люди с неснятой или непогашенной судимостью по тяжелым статьям, с тремя и более неоплаченными штрафами. Шофер обязан сам информировать перевозчиков, что у него есть какие-то из перечисленных ограничений.

Также регионы могут ввести экзамен-аттестацию на знание конкретного города для водителей. И не допускать до управления такси водителей, которые не прошли процедуру.

Регламентировать документ будет и деятельность служб заказа. Например, они должны будут открывать региональные представительства, если ежесуточно в регионе заказы выполняют свыше 4000 машин. Компании обязаны хранить все данные только на российских серверах. Появятся реестры легкового такси.

Агрегаторы станут также делить ответственность с самозанятыми водителями: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. А если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе.

Основные положения закона должны начать действовать с 1 сентября 2023 года.