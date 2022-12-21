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Политика21 декабря 2022 13:06

Шойгу заявил, что за время СВО звание героя России было присвоено 120 военнослужащим

Более 100 тысяч участников специальной военной операции получили государственные награды
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«США и их союзники тратят значительные средства на информационную войну с Россией. При этом замалчиваются военные преступления украинских войск», - отметил в своем докладе на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что «информационно-психологическое воздействие» ведется не только против России, но и против ее союзников.

«Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине", - сказал Шойгу, уточнив, что для решения этой задачи на киевский режим «работают сотни телеканалов, печатных изданий и медиаресурсов».

По словам министра западные СМИ в своем большинстве молчат о военных преступлениях ВСУ, одновременно героизируя киевский режим и неонацистов: "Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач".

Отметим, что в сети можно найти даже кадры расстрелов заградотрядами украинских военнослужащих, что удалось снять с беспилотника.

На что еще обратил внимание на коллегии министр:

СОТНИ СПУТНИКОВ НАТО ШПИОНЯТ ЗА НАМИ

- На Украине российским военным противодействуют объединенные силы Запада. Более 500 спутников США и НАТО работают в интересах ВСУ, в том числе более 70 военных.

- В зоне боевых действий на Украине находятся НАТОвские штабные офицеры.

- Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Украине, часть оружия находится в руках террористов и расползается по всему миру.

- Откровения Меркель и Порошенко показали, что не РФ являлась источником конфликта на Украине.

- Киев прибегает к запрещенным методам, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением.

- Западные страны стараются не замечать «элементы ядерного шантажа» со стороны Киева, в том числе провокации в отношении ЗАЭС.

- Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных является верхом цинизма.

МОБИЛИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ 20 000 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

- Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме. На военную службу призвано 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев.

- Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и – в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

- В целом частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.

- За время СВО госнаграды получили более 100 тысяч человек, а Звание Героя РФ присвоено 120 из них.

- Особо проявили себя военные медики в ходе специальной военной операции. Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали – в течение первых суток.

- Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это – самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

МИНУС 4000 НАЦИОНАЛИСТОВ «АЗОВА»

- Войска освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля.

- Разминировано более 27 тысяч гектаров освобожденных территорий, ВС РФ активно участвуют в налаживании мирной жизни на них.

- В конце мая российскими войсками полностью очищен от нацистов крупный промышленный центр Мариуполь. Город был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон, ядром которого стала промзона завода «Азовсталь». В результате успешных действий подразделений российских Вооруженных Сил и донецкой Народной милиции более 4-х тысяч боевиков были уничтожены, две с половиной тысячи (2 439) националистов «Азова» и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

ДОНЕЦК НАПЬЕТСЯ ВОДЫ ИЗ ДОНА

- Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота. Азовское море вновь стало внутренним морем России, как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны.

- В Мариуполе военными строителями построены 12 жилых домов. Продолжается строительство еще шести домов, детского сада и школы. В Луганске и Мариуполе в рекордные сроки возведены два многофункциональных медицинских центра с самым современным оборудованием вместимостью 260 мест.Возобновлено сухопутное сообщение с Крымом по железным и автомобильным дорогам.

- Восстанавливается железнодорожное движение с Донбассом. Грузы уже несколько месяцев доставляются в Мариуполь, Бердянск и остальные освобожденные населенные пункты.

- Установление контроля над Северо-Крымским каналом позволило восстановить водоснабжение Крымского полуострова, которое отсутствовало 8 лет из-за водной и энергетической блокады. Большая работа ведется по восстановлению водоснабжения Донецкой и Луганской народных республик. Построены водоводы общей протяженностью более 200 км. Они обеспечили водой свыше 1 500 000 человек. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 километра, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка.

ПРОДОЛЖАЕМ ПОЛИРОВАТЬ ЯДЕРНЫЙ МЕЧ

- В РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

- Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию.

- Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе – для размещения ракетных комплексов «Авангард», «Ярс» и «Сармат».

- Авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160м и самолетом Ту-95мс.

В текущем году проведено 73 воздушных патрулирования, два из них – совместно с Народно-освободительной армией Китая.

- Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», вооруженный баллистическими ракетами «Булава».

- Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». На завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

И НАРАЩИВАТЬ КРЕПКИЙ ЩИТ

- В Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система. Запущен шестой космический аппарат «Купол», что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии.

- Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

АРМИЯ СТАНЕТ БОЛЕЕ ЗРЕЛОЙ

- Увеличить поэтапно призывный возраст россиян: планку призывного возраста на срочную службу поднять с 18 до 21 года, а вторую, до которой осуществляется этот призыв с 27 до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Завершить цифровую трансформацию военкоматов.

- Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа.

- Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

- Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

- Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также – артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

- Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысчи человек.

И ПОДГОТОВИТ БОЛЬШЕ КОНТРАКТНИКОВ

- Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач.

- Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

- В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток.

- Подготовить и провести маневры войск (сил) «Запад-2023».

- Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

- Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160м.

- Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

- Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Продолжить работу над другими перспективными образцами.

- Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.

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