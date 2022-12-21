Шойгу заявил, что за время СВО звание героя России было присвоено 120 военнослужащим

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«США и их союзники тратят значительные средства на информационную войну с Россией. При этом замалчиваются военные преступления украинских войск», - отметил в своем докладе на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что «информационно-психологическое воздействие» ведется не только против России, но и против ее союзников.

«Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине", - сказал Шойгу, уточнив, что для решения этой задачи на киевский режим «работают сотни телеканалов, печатных изданий и медиаресурсов».

По словам министра западные СМИ в своем большинстве молчат о военных преступлениях ВСУ, одновременно героизируя киевский режим и неонацистов: "Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач".

Отметим, что в сети можно найти даже кадры расстрелов заградотрядами украинских военнослужащих, что удалось снять с беспилотника.

На что еще обратил внимание на коллегии министр:

СОТНИ СПУТНИКОВ НАТО ШПИОНЯТ ЗА НАМИ

- На Украине российским военным противодействуют объединенные силы Запада. Более 500 спутников США и НАТО работают в интересах ВСУ, в том числе более 70 военных.

- В зоне боевых действий на Украине находятся НАТОвские штабные офицеры.

- Более 25 стран потратили $97 млрд на поставки оружия Украине, часть оружия находится в руках террористов и расползается по всему миру.

- Откровения Меркель и Порошенко показали, что не РФ являлась источником конфликта на Украине.

- Киев прибегает к запрещенным методам, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением.

- Западные страны стараются не замечать «элементы ядерного шантажа» со стороны Киева, в том числе провокации в отношении ЗАЭС.

- Тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных является верхом цинизма.

МОБИЛИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖАЛИ 20 000 ДОБРОВОЛЬЦЕВ

- Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме. На военную службу призвано 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев.

- Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и – в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

- В целом частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.

- За время СВО госнаграды получили более 100 тысяч человек, а Звание Героя РФ присвоено 120 из них.

- Особо проявили себя военные медики в ходе специальной военной операции. Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали – в течение первых суток.

- Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента. Это – самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

МИНУС 4000 НАЦИОНАЛИСТОВ «АЗОВА»

- Войска освободили территорию в пять раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля.

- Разминировано более 27 тысяч гектаров освобожденных территорий, ВС РФ активно участвуют в налаживании мирной жизни на них.

- В конце мая российскими войсками полностью очищен от нацистов крупный промышленный центр Мариуполь. Город был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон, ядром которого стала промзона завода «Азовсталь». В результате успешных действий подразделений российских Вооруженных Сил и донецкой Народной милиции более 4-х тысяч боевиков были уничтожены, две с половиной тысячи (2 439) националистов «Азова» и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

ДОНЕЦК НАПЬЕТСЯ ВОДЫ ИЗ ДОНА

- Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота. Азовское море вновь стало внутренним морем России, как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны.

- В Мариуполе военными строителями построены 12 жилых домов. Продолжается строительство еще шести домов, детского сада и школы. В Луганске и Мариуполе в рекордные сроки возведены два многофункциональных медицинских центра с самым современным оборудованием вместимостью 260 мест.Возобновлено сухопутное сообщение с Крымом по железным и автомобильным дорогам.

- Восстанавливается железнодорожное движение с Донбассом. Грузы уже несколько месяцев доставляются в Мариуполь, Бердянск и остальные освобожденные населенные пункты.

- Установление контроля над Северо-Крымским каналом позволило восстановить водоснабжение Крымского полуострова, которое отсутствовало 8 лет из-за водной и энергетической блокады. Большая работа ведется по восстановлению водоснабжения Донецкой и Луганской народных республик. Построены водоводы общей протяженностью более 200 км. Они обеспечили водой свыше 1 500 000 человек. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 километра, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка.

ПРОДОЛЖАЕМ ПОЛИРОВАТЬ ЯДЕРНЫЙ МЕЧ

- В РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс». Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

- Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию.

- Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе – для размещения ракетных комплексов «Авангард», «Ярс» и «Сармат».

- Авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160м и самолетом Ту-95мс.

В текущем году проведено 73 воздушных патрулирования, два из них – совместно с Народно-освободительной армией Китая.

- Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», вооруженный баллистическими ракетами «Булава».

- Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». На завершающем этапе находится подготовка фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

И НАРАЩИВАТЬ КРЕПКИЙ ЩИТ

- В Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система. Запущен шестой космический аппарат «Купол», что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии.

- Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

АРМИЯ СТАНЕТ БОЛЕЕ ЗРЕЛОЙ

- Увеличить поэтапно призывный возраст россиян: планку призывного возраста на срочную службу поднять с 18 до 21 года, а вторую, до которой осуществляется этот призыв с 27 до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Завершить цифровую трансформацию военкоматов.

- Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа.

- Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейский корпус в Карелии. Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

- Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов. Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

- Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также – артиллерийские бригады большой мощности. В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

- Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысчи человек.

И ПОДГОТОВИТ БОЛЬШЕ КОНТРАКТНИКОВ

- Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач.

- Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

- В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток.

- Подготовить и провести маневры войск (сил) «Запад-2023».

- Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

- Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160м.

- Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта «Борей-А» «Император Александр III», а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

- Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Продолжить работу над другими перспективными образцами.

- Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.