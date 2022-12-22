Фотоотчеты в соцсетях и видеозвонки родным. В билайне рассказали о новых новогодних привычках россиян

Фото: Shutterstock

В новогоднюю ночь каждый непременно хочет поздравить близких и друзей с праздником. Если не получается это сделать лично, выручают соцсети, мессенджеры. Главное, чтобы мобильный интернет был под рукой.

По данным опроса, проведенного билайном, несмотря на то, что в праздничные дни возрастает нагрузка на сеть, 92% респондентов устраивает качество мобильного интернета как в ночь с 31 декабря на 1 января, так и в течение всего периода новогодних каникул. Такой результат объясняется масштабной стройкой, которую оператор проводил в последние четыре года. Напомним, за это время сеть 4G билайн по всей России выросла в 3 раза.

Исследование проводилось среди абонентов оператора с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы». Эксперты выяснили, что развитие связи и мобильного интернета внесло разнообразие в процесс поздравления друг друга с Новым годом. Так, 61% опрошенных пишут поздравительные сообщения в соцсетях и мессенджерах, 46% шлют открытки, а 27% отправляют видео. По телефону родных и близких поздравляют меньше — 35%, при этом чуть больше 40% используют для этого видеозвонки. Первым делом в новогоднюю ночь 59% опрошенных звонят родителям. Наименее популярным способом стала электронная почта — ее выбрали 8% опрошенных.

При этом в ходе исследования аналитики пришли к выводу, что благодаря качественному интернету у россиян сформировались те или иные новогодние традиции, которые чаще всего встречаются в определенном возрасте.

Итоги года

К примеру, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще других предпочитает подводить итоги года в соцсетях. Такой обычай сформировался у 20% опрошенных. Это почти в два раза больше, чем в возрастной категории 25 – 35 лет, и в четыре – пять раз больше, чем в остальных категориях.

Кроме того, треть опрошенных из числа молодых людей готовят новые блюда и упаковывают подарки, используя видеоролики в сети в качестве инструкций.

Музыка и онлайн-покупки подарков

Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет чаще остальных в новогодние праздники слушают музыку за городом, а также чаще других возрастных категорий при помощи мобильного интернета заказывают подарки с курьерской доставкой друзьям и родственникам из других городов. Такие предпочтения оказались у 22% опрошенных.

Фотоотчеты и рассылка открыток

Абоненты в возрасте от 35 до 44 лет любят во время отдыха делиться с родными и друзьями фото и видео. 47% делают это, празднуя Новый год за городом. Благо, мобильный интернет позволяет.

Поздравительные открытки близким отправляет каждый второй респондент в возрасте от 45 до 54 лет.

Видеозвонки

Среди опрошенных в возрасте от 55 лет и старше в тройку популярных способов поздравить родственников из других городов вошел звонок по видео. Особенно популярна видеосвязь у тех, кто празднует Новый год за городом, — ее выбрали 57% респондентов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (54% против 33%).

- Также представительницы прекрасного пола чаще смотрят новогодние фильмы по телевизору (47% против 35%).

- В Екатеринбурге чаще, чем в других городах, готовят оливье (53%), запускают фейерверки и зажигают бенгальские огни (35%). А жители Хабаровска чаще других отправляют открытки по почте, чтобы поздравить родственников и друзей из других городов (8%).

СПРАВКА

Исследование проводилось в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Волгограде, Ставрополе, Казани, Екатеринбурге, Томске, Иркутске, Хабаровске. Количество респондентов — 1000 человек в возрасте от 18 лет.

Реклама beeline.ru