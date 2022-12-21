Поднять призывной возраст и увеличить размер армии: О чем еще объявили Владимир Путин и Сергей Шойгу на коллегии Минобороны

Путин призвал проанализировать оружие НАТО и использовать для ВС России. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны. Это первое с начала спецоперации крупное публичное мероприятие, где президент и министр Сергей Шойгу подробно обсуждали состояние армии. Доклад верховного главнокомандующего и главы армии длились больше часа.

Мы собрали самые важные их заявления:

ЗАДАЧИ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

- Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО.

Тем не менее наши солдаты, сержанты и офицеры сражаются за Россию мужественно и стойко, уверенно, шаг за шагом решают поставленные задачи. И эти задачи будут, безусловно, выполнены на всех территориях России, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан, - в самом начале заявил президент, а потом объявил минуту молчания по погибшим.

Путин сравнил бойцов спецоперации с героями войны с Наполеоном, Первой мировой и Великой отечественной войны.

ЧТО ПРЕДСТОИТ УЛУЧШИТЬ

- Боевые действия, безусловно, обозначили и вопросы, над которыми мы должны особо поработать. В том числе те, которые мы не раз обсуждали. Имею в виду связь, автоматизированные системы управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы и так далее, - перечислил глав страны.

Президент указал, что весь практический опыт военной операции надо систематизировать и использовать для обучения новых военных. А отличившихся солдат и офицеров «в приоритетном порядке выдвигать на командные должности».

РАБОТА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

- Жду, что конструкторы и инженеры продолжат выезжать на передовую. Они регулярно там бывают, а потом вносят коррективы в новые модели техники, - рассказал российский лидер.

Путин поручил Минобороны, правительству и промышленникам и дальше работать в одной связке для обновления экипировки и техники.

- Мы знаем, что на поле боя нет мелочей. Аптечки, форма, сухпайки — все должно быть на высшем уровне. Надо насытить войска приборами ночного видения, прицелами. Все, что необходимо бойцу должно быть современным и удобным, надежным, - добавил он.

НОВЫЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ

Глава страны сообщил, что 91% нашей ядерной триады оснащены новым оружием. В РВСН уже поступают гиперзвуковые ракеты «Авангард». В ближайшее время ракетчики получат межконтинентальную ракету «Сармат».

- В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон», - сообщил верховный.

БЕСПИЛОТНИКИ

Президент поручил оснастить армию максимумом разных беспилотников, начиная со стратегических и заканчивая маленькими разведывательными. И у каждого солдата должен быть доступ к данным с воздуха.

- У нас нет ограничений по финансированию. Страна дает все, что армия просит. Надеюсь, ответ будет должным образом сформулирован, а результаты достигаться, - сказал Путин.

НАША СИЛА — В ЕДИНСТВЕ АРМИИ И НАРОДА

- Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы – это хорошо всем известно, – которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному, - поручил глава страны.

Он попросил Минобороны «внимательно относиться к гражданским инициативам, учитывать критику и слышать тех, кто не замалчивает проблемы».

- В единстве армии и народа всегда была наша сила, - напомнил президент.

500 СПУТНИКОВ НАТО ЗА ВСУ

Министр обороны Сергей Шойгу выступил после российского лидера. Он напомнил, что Запад дает Украине оружие, советников и развединформацию.

- Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты. В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения, - доложил глава Минобороны.

27 стран НАТО потратили 97 млрд. долларов на поддержку Киева. Шойгу не исключил, что оружие потом может расползтись по всему миру, как уже произошло после бегства Америки из Афганистана.

ПОВЫСИТЬ ВОЗРАСТ ПРИЗЫВА

Шойгу рассказал, что планируется изменить возраст военной службы:

- При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Увеличиться должна и сама армия.

- Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс. человек, - предложил министр.

- Согласен с предложениями насчет дальнейших структурных изменений, - чуть позже ответил Путин.

ЗАДАЧИ АРМИИ В 2023 ГОДУ

Все три перечислил Сергей Шойгу:

1. «Продолжить СВО до выполнения ее задач».

2. «Российская группировка войск должна сохранить мир в Нагорном Карабахе и в Сирии».

3. «Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек».

СВО БЫЛА НЕИЗБЕЖНА

- Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа. И мы видим это даже по характеру боевых действий: просто удивительно, что там происходит, вообще как будто украинцев не существует, бросают как в топку и все, - заявил в конце открытой части коллегии Путин.

- Они (Запад — Ред.) преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части. И сегодня, беспрерывно поставляя оружие на Украину, перебрасывая туда наемников, они абсолютно безжалостны к ее гражданам. За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа. Также направленные на ослабление, распад, уничтожение России, - добавил он.

В конце президент заверил, что не планирует милитаризировать экономику. Совершенствование вооруженных сил пройдет «спокойно и ритмично», все социальные обязательства государство выполнит.

- У нас есть все. Все возможности, чтобы наращивать свой потенциал. Мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем в отличие от многих других стран на собственной научной технологической производственной и кадровой базе, - заверил глава страны.