«Не мигай на меня!»: сколько можно смотреть на новогодние гирлянды

Психологи рекомендуют в новогодние праздники поярче украшать дома, чтобы бороться с хандрой и депрессией Фото: Shutterstock

Предновогоднее время многие любят не только за приближающиеся каникулы, детское ожидание чуда, но и за сияющие гирлянды, яркие елки. Глядя на веселые огоньки поневоле проникаешься духом Нового года.

А психологи рекомендуют поярче украшать дома, вешать больше гирлянд, чтобы бороться с хандрой и депрессией. Ведь в темное время года яркие огни продлеваю день и поднимают настроение, бодрят.

Но как выяснилось, как раз с яркими огоньками все не так просто.

СИНИЙ ЦВЕТ УБИВАЕТ СЕТЧАТКУ?

Некоторое время назад французское национальное Агентство санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES) провело экспертизу синих светодиодов. И выяснило, что синий мигающий свет негативно воздействует на сетчатку, чувствительную к ультрафиолету. Если смотреть на синие светодиоды долго можно получить ощутимые повреждения сетчатки.

На самом деле исследовали свет ультрафиолетового спектра. Естественно, о вреде ультрафиолета, в том числе для сетчатки глаза, говорят давно. Но наши офтальмологи успокаивают: гирлянды, которые мы покупаем в магазинах проходят сертификацию. Их проверяют в том числе на яркость и степень освещения.

Кроме того как пояснил к.м.н., офтальмолог Сергей Хомяков, «интенсивность светового потока гирлянд синего цвета крайне низкая. У сетчатки мощная антиоксидантная система, так что даже при многочасовом воздействии такого света повреждений не будет».

ЗАТО МИГАНИЕ РАЗДРАЖАЕТ

А вот неврологи рекомендуют не злоупотреблять мигающими режимами. У небольшого процента людей могут проявиться так называемые фоточувствительные эпилептические приступы. И даже развиться фотосенситивная (светочувствительная) эпилепсия — состояние, при котором мерцающий свет большой интенсивности вызывает эпилептические приступы. К счастью, таких людей немного.

Хотя мигающий режим так или иначе отвлекает, особенно если гирлянда большая, яркая, висит на окне и постоянно привлекает внимание. Как сказала доктор Хомяков, «желательно использовать гирлянды в одном месте, например на елке, а не увешивать ими все стены и потолок. Либо же воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов в день».

Кроме того доктор порекомендовал выключать все гирлянды за два часа до сна, чтобы «не нарушались циркадные ритмы» (наши биортимы, по которым мы должны засыпать с наступлением тьмы, а гирлянды здорово продлевают и расцвечивают наш световой день). Либо можно уменьшить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона, чтобы не нарушать биоритмы.

Неврологи рекомендуют не злоупотреблять мигающими режимами гирлянд. Фото: Shutterstock

В целом офтальмологи рекомендуют использовать теплый свет и непрерывной свечение гирлянд. «Мигающий режим плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление, - рассказывала врач-офтальмолог Татьяна Шилова телеканалу «Звезда». - Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно, когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды».

КАКИЕ НЕ НАВРЕДЯТ ГЛАЗАМ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

1. Ищите ГОСТ.

На сертифицированном изделии должен быть указан ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97. Он обязывает производителей изготовлять гирлянды с техническими характеристиками и нормой напряжения, безопасными для зрения.

2. Используйте лампы с постоянным током, чтобы не было перепадов напряжения и мерцания.

3. Выбирайте гирлянды теплых оттенков и с регулируемым уровнем яркости.

4. Контролируйте время работы гирлянды и не оставляйте ее включенной постоянно.

Если на улице или в помещении при виде мерцающей гирлянды у вас внезапно закружилась голова, глаза начали непроизвольно мигать, появились точки, немедленно отвернитесь и уйдите. Через несколько минут неприятные симптомы должны прекратиться.

КСТАТИ

Яркий уличный фонарь способен спровоцировать диабет

Как пишет в своем тг-канале профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкин, «согласно результатам проведенного в Китае исследования, наружное освещение высокой интенсивности в ночное время было ассоциировано с более высокой распространенностью диабета у населения».

То есть если к вам в окна заглядывает яркий фонарь и мешает спать, то нарушаются циркадные ритмы, прерывается нормальный сон.

Согласно подсчетам авторов исследования, в среднем на каждые 42 человека, проживающих в регионах Китая с самым сильным наружным искусственным освещением, приходился один случай диабета, которого не было бы, если бы те же люди жили в районах с самым низким уровнем наружного освещения. Авторы подсчитали, что более 9 миллионов случаев диабета у взрослых жителей Китая могут быть связаны с воздействием наружного искусственного освещения.

А еще лишний свет воздействует на повышение артериального давления и уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, развития ишемической болезни сердца и ожирения.

Конечно, никто не отменял нашей любви к жирной и сладкой еде, нехватке физической активности, но все же стоит обратить внимание на ночь и фонарь на улице. Если он мешает, то стоит прикупить плотные шторы, которые улучшат качество сна.