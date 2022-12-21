Снова всех обманул: Почему Зеленский не мог быть в Бахмуте накануне своей поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Вчерашнее неожиданное появление Зеленского в Бахмуте всколыхнуло Сеть не хуже, чем сегодняшний срочный вылет президента Украины в Вашингтон. Как говорил Жванецкий, "по делу, срочно". Но, если визит Зеленского в США не вызывает никаких сомнений, то про пребывание Владимира в Бахмуте накануне такого сказать нельзя.

В Вашингтоне готовятся к официальному визиту президента Украины. Фото: REUTERS

Сами же украинские блогеры и админы Телеграм-каналов обратили внимание на несоответствие окружающей обстановки реальности. Поскольку Зеленский снимался на фоне какого-то производственного помещения, на фоне практически целого заводского цеха, некоторые даже потребовали от Офиса президента Украины обозначить геолокацию, в каком именно цеху проходила съемка президента, поскольку ни одного целого производственного помещения в городе не осталось. Нет на видео и никаких звуков взрывов или стрельбы, и это при том, что в Бахмуте (он же Артемовск) идут боевые действия. Что, кстати, подтверждают и другие, более реалистичные видео от ВСУшников оттуда.

Но подойдем к вопросу с другой стороны. Посмотрим на логистику перемещения Зеленского в Бахмут и обратно до Вашингтона. Причем, пойдем в обратном направлении. Первые сообщения о приземлении самолета с Зеленским на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона появились около 10 утра по Москве. Затем прошла волна сообщений о прилете Зеленского в Вашингтон уже в районе 14 часов.

Дано: полет от Франкфурта-на майне до Вашингтоне (авиабаза Рамштайн находится неподалеку от Франкфурта, а авиабаза Эндрюс в получасе езды на машине от центра столицы США) составляет около 9 часов. Следовательно, Зеленский должен был вылететь из Германии в период от часа ночи (по Москве) до 5 утра, чтобы прилететь в этом временном диапазоне.

Идем далее. Путь из Польши (ориентировочно из Варшавы) до Франкфурта-на-Майне, поскольку вряд ли самолет с ним допустили к посадке на военной авиабазе (хотя если борт с Зеленским приземлился на полосе авиабазы в Германии, это мало что меняет) займет также около 2-х часов. Посадка на борт, прогрев движков, рулежка, взлет-посадка и т.д. Еще около часа подготовка самолета к вылету в США. Минусуем еще 3 часа, получаем вылет из Варшавы в период от 22-х часов вечера по Москве до часа ночи.

По сведениям из Киева, в Польшу Зеленский отправился на поезде. Даже если это специальный литерный поезд, который идет несколько быстрее обычного, у которого путь из Киева до Варшавы занимает от 14 до 16 часов, часов 12, как минимум, он проведет в пути. То есть Зеленский должен был отправиться из Киева в Варшаву в любом случае не позднее 13 часов дня. Точнее с 10 часов утра до 13 часов по Москве.

Но ведь до Киева Зеленскому, который вместе со свитой якобы ездил в Бахмут на передок, надо было еще добраться. А это тоже не самая простая задача. Допустим, что Зеленский и его команда доехали до ближайшего областного центра на машинах, а из него вылетели в Киев на вертолете. Таких центров 3 – Днепропетровск (в новом наименовании Днепр) Запорожье и Харьков. Вылет из Харькова – штука сейчас не самая безопасная, но оставим. Итак, дано: вертолет Ми-8, который по техническим характеристикам развивает скорость до 270 километров в час. На бумаге. Потому что в реальности редко кто и когда летает на них быстрее, чем со скоростью 180 км/ч. От Днепра до Киева 390 км., от Запорожья 452 км, от Харькова до столицы Украины 419 км. В любом случае около 3-х часов плюс-минус. То есть речь идет уже об отправлении из этих городов в Киев с семи часов утра до 10 утра по Москве (по киевскому времени с 6 утра до 9 утра)

Но ведь до них тоже надо было добраться из фронтового Бахмута, в котором и вокруг которого идут жесточайшие бои. Берем те же самые областные центры. От Бахмута до Запорожья 307 километров, до Днепра – 264 км., а до Харькова 218 километров. Маршрутный сервис выдает от 3-х до 5-ти часов в дороге. То есть, с часа ночи до 6-и утра по местному времени. А что-то вокруг Зеленского совсем и не ночь на растиражированном видео. Если же Зеленский весь путь от Бахмута до Киева провел в автомобиле, то приплюсуйте сюда еще от 7-ми до 9-ти часов. То есть, наоборот, открутите стрелки еще на столько же раньше.

И это, не кушая, без перерывов в дороге, без традиционных для всякого командировочного огурцов, вареных яиц и курочки в дорогу, которые заботливая жена уложит в дорожную сумку (на самом деле шутка, потому что законная супругу Зеленского Олена живет преимущественно в одной из европейских стран, наезжая в Киев по случаю предстоящих рандеву с разными иностранными ВИП-персонами). Без перекуров, отправлением естественных потребностей и т.д.

При этом, первые сообщения о пребывании Зеленского в Бахмуте в украинском сегменте Сети появились в 13 часов по Киеву. В 13-31 появилась запись, что Зеленский в Бахмуте, в 13-48 – что он его покинул. А по сведениям все из того же Киева, сообщения дали с опозданием на два часа. То есть Зеленский якобы был в Бахмуте в 11 утра. Где он, согласно нашим расчетам просто не мог быть в это время, потому что готовился к отъезду в Варшаву.

Вот такие вот нескладушки получаются. Согласно вот этим расчетам Зеленского просто не могло быть в Бахмуте во вторник. И, получается, он снова, уже в который раз всех обманул своим надутым героизмом. Надул соотечественников, восхитившихся его героизмом, надул европейцев, глаза которых расширились от страха за "человека года", надул американцев, к которым отправился просить денег и вооружений. Он же ведь просто не может иначе.

Ребята, вас поимели! А вы там кушайте – и смотрите, не обляпайтесь.