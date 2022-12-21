За что композитор Микаэл Таривердиев обиделся на Эльдара Рязанова

40 лет назад Эльдар Рязанов закончил работу над одним из главных своих киношедевров -«Вокзалом для двоих» Фото: кадр из фильма

Этот фильм вышел на экраны 11 февраля 1983 года (скоро будем отмечать круглую дату). И в том же году стал участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля. И хотя Золотая пальмовая ветвь в тот раз улетела в Японию за картину «Легенда о Нараяме», в Советском Союзе мелодраму Эльдара Рязанова оценили по достоинству

Читатели журнала «Советский экран» признали «Вокзал для двоих» лучшим фильмом 1983 года. Его посмотрели 35,8 миллионов зрителей. Исполнительнице главной роли актрисе Людмиле Гурченко было присвоено звание народной артистки СССР. А сам режиссер и исполнитель главной мужской роли Олег Басилашвили стали «народными СССР» на следующий год.

Мы решили вспомнить наиболее интересные факты о создании фильма.

По одной из версий, Рязанов не собирался снимать Людмилу Гурченко в роли главной героини - официантки привокзального ресторана Веры. После блистательного кинодебюта в «Карнавальной ночи» (1956 год), где Рязанов открыл Гурченко для кино, актриса как будто бы разочаровался своего «Пигмалиона». «Тонкий лирик» Рязанов не принял гротескную, бенефисную манеру игры Гурченко. Она не входила в его обойму актеров, где были Ахеджакова, Гафт, Басилашвили, Немоляева… Однако в конце 1980 года Рязанов и Гурченко случайно встретились в Доме кино, замечательно пообщались. Потом случайно оказались вместе на отдыхе в Пицунде. И как говорил Эльдар Александрович, он увидел Гурченко другими глазами и открыл её заново для себя. Поэтому окончательный вариант сценария дорабатывался под Людмилу Гурченко, роль официантки Веры Эльдар Рязанов и драматург Эмиль Брагинский «шили» специально для нее. По сюжету ее героиня - женщина из народа знакомится при весьма необычных обстоятельствах с интеллигентным пианистом из Москвы. Действие происходит в провинциальном городке. Пианист отстал от поезда, официантка ему «помогла». Он ехал повидаться с отцом перед отправкой в тюрьму за преступление, которого не совершал.

Олег Басилашвили, сыгравший интеллигентного пианиста из Москвы Платона Рябинина, как раз был из «рязановской обоймы». Он дважды сыграл у Рязанова негодяев – в «Служебном романе» (1977) и «О бедном гусаре замолвите слово» (1980). А еще раньше должен был сыграть зануду Ипполита в культовой «Иронии судьбы». Однако во время съёмок скончался его отец, а затем ушёл из жизни коллега Басилашвили по БДТ актёр Ефим Копелян, поэтому Олег Валерианович отказался сниматься. И на роль Ипполита Рязанов пригласил Юрия Яковлева.

Но Рязанов обожал Басилашвили. И тот взял с режиссера шутливую расписку, что Эльдар Александрович будет и впредь его снимать в своих фильмах, но в положительных ролях. Таким и был Платон Рябинин в «Вокзале для двоих».

Для этой роли Басилашвили почти месяц прожил в настоящей исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних в городе Икша (Московская область). Это было нужно ему для погружение в предлагаемые обстоятельства и для проникновения в переживания героя. Сцены, где Рябинин появляется в качестве осужденного, снимались в той самой Икшанской колонии.

По самой ходовой версии история человека, взявшего на себя вину в дорожном происшествии, - это история композитора Микаэла Таривердиева. 9 мая 1967 года он вместе с актрисой Людмилой Максаковой ехал на авто по Ленинградскому проспекту. Внезапно на дорогу выскочил мужчину, которого машина Таривердиева сбила насмерть. Кто был за рулем, доподлинно неизвестно. Считается, что за рулем была Максакова, а влюбленный в неё композитор взял вину на себя. Таривердиев был осуждён на два года, но поскольку следствие, а затем суд тоже длились два года, после вынесения приговора композитора освободили из зала суда. В этот же день закончился его роман с Максаковой.

Много лет спустя Вера Таривердиева, супруга композитора, рассказывала, что премьера «Вокзала для двоих» ошеломила Таривердиева. Ему казалось, что все в зрительном зале поняли, о ком идет речь в фильме. И все теперь смотрят ему в спину. Таривердиев смертельно обиделся на Рязанова. Напрасно. Не исключено, что Рязанов и Брагинский взяли за основу сценария не его историю, а похожий случай, который произошел в 1972 году в городе Петушки.

Город Заступинск, где происходят события фильма, конечно же, вымышленный. И снимали его в самых разных местах. Например, основные сцены на вокзале снимали не на одном, а на нескольких вокзалах: на Витебском - в Петербурге, на Рижском - в Москве, а еще на станции Лосиноостровская Ярославской железной дороги.

В этом году картина Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» вышла в повторный прокат. Пересмотреть её как иллюстрацию нашей жизни периода позднего социализма, весьма любопытно. Можно лишь восхищаться смелостью Эльдара Рязанова, который сумев протащить этот «документ эпохи» через барьеры советской цензуры. Он умел это делать виртуозно. Таких «документом эпохи» у него немало: сатирическая комедия «Гараж», трагикомедия «Небеса обетованные»...