Найдена могила повитухи, которая присутствовала при чуде рождения Христа

Саломея помогает Богородице пеленать Христа. Деталь фрески Джотто (1266 год) «Рождество Христово».

Израильские археологи провели дополнительные раскопки в национальном парке Лахиш (Lachish region in central Israel) – древнем библейском городе, располагавшимся в центральной части Израиля. И как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Управление древностей Израиля (Israeli Antiquities Authority - IAA), ученые пришли к неоспоримому выводу: в погребальной пещере, обнаруженной тут 40 лет назад, была похоронена Саломея – одна из повитух, которые присутствовали при рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Существование сына божьего в очередной раз подтвердилось.

Раскопки подтвердили, место захоронения повитухи Девы Марии обнаружено.

Рядом с пещерой найдены развалины построек и внутренний двор площадью примерно 350 квадратных метров. Во дворе располагалось некое подобие пункта проката масляных ламп. Их в древние времена арендовали паломники, посещавшие захоронение, которому более 2 тысяч лет. В то время и позднее в пещере находились останки Саломеи. Люди в это верили, поклонялись им. Но строгое научное доказательство этому было получено лишь недавно.

Надпись: «Саломея, которая была повивальной бабкой Марии».

- Мы теперь не сомневаемся, что паломники приходили сюда, брали напрокат масляные лампы, молились внутри и продолжали свой путь, - говорит Цви Фирер (Zvi Firer) из IAA.

Кроме множества разбитых и целых ламп, арок, мозаичных полов найдена надпись: «Саломея, которая была повивальной бабкой Марии».

Останков Саломии и оссуария – небольшого каменного саркофага, в который были сложены ее кости, в пещере нет – их похитили. Но скамейка, на которой лежало тело, и место, где стоял оссуарий сохранились.

Скамейка в погребальной пещере, на которой когда-то лежало тело Саломеи.

О существовании повитух повествуют апокрифические евангелия – в «Протоевангелии от Иакова», к примеру, и «Евангелии от псевдо-Матфея». Они не входят в канонический сборник «Нового завета», официально одобренного церковью, но упоминают двух женщин, которые пришли помочь Деве Марии родить.

По легенде, женщин привел к Богородице Иосиф – муж Марии, но разрешиться ей от бремени они не помогли. Непосредственно при родах повитухи не присутствовали. Ребенок появился на свет без всякой помощи каким-то безболезненным и чудесным образом: «в пещере засиял такой свет, что они не могли его вынести, а немного времени спустя свет исчез и появился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии».

Глиняные масляные лампы, найденные возле пещеры.

Дева Мария, зачав непорочно, и родила, сохранив девственность:

«Девственницей Она зачала, девственницей Она родила, и девственницей Она остаётся!» - свидетельствуют апокрифы.

Саломея не поверив в такое чудо, испросила разрешение проверить, осталась ли Мария девственницей, и потянула к ней палец. Но прикоснувшись, почувствовала сильную боль – «рука отнимается как в огне». Короче, отсохла рука. Саломея страстно покаялась, а появившийся откуда-то ангел наказал ей взять младенца на руки. Она так и сделала. И исцелилась. Бог простил неверие. Или сын его.