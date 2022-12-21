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Наука21 декабря 2022 15:17

Найдена могила повитухи, которая присутствовала при чуде рождения Христа

Открытие подтвердило Управление древностей Израиля
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Саломея помогает Богородице пеленать Христа. Деталь фрески Джотто (1266 год) «Рождество Христово».

Саломея помогает Богородице пеленать Христа. Деталь фрески Джотто (1266 год) «Рождество Христово».

Израильские археологи провели дополнительные раскопки в национальном парке Лахиш (Lachish region in central Israel) – древнем библейском городе, располагавшимся в центральной части Израиля. И как сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на Управление древностей Израиля (Israeli Antiquities Authority - IAA), ученые пришли к неоспоримому выводу: в погребальной пещере, обнаруженной тут 40 лет назад, была похоронена Саломея – одна из повитух, которые присутствовали при рождении Иисуса Христа в Вифлееме. Существование сына божьего в очередной раз подтвердилось.

Раскопки подтвердили, место захоронения повитухи Девы Марии обнаружено.

Раскопки подтвердили, место захоронения повитухи Девы Марии обнаружено.

Рядом с пещерой найдены развалины построек и внутренний двор площадью примерно 350 квадратных метров. Во дворе располагалось некое подобие пункта проката масляных ламп. Их в древние времена арендовали паломники, посещавшие захоронение, которому более 2 тысяч лет. В то время и позднее в пещере находились останки Саломеи. Люди в это верили, поклонялись им. Но строгое научное доказательство этому было получено лишь недавно.

Надпись: «Саломея, которая была повивальной бабкой Марии».

Надпись: «Саломея, которая была повивальной бабкой Марии».

- Мы теперь не сомневаемся, что паломники приходили сюда, брали напрокат масляные лампы, молились внутри и продолжали свой путь, - говорит Цви Фирер (Zvi Firer) из IAA.

Кроме множества разбитых и целых ламп, арок, мозаичных полов найдена надпись: «Саломея, которая была повивальной бабкой Марии».

Останков Саломии и оссуария – небольшого каменного саркофага, в который были сложены ее кости, в пещере нет – их похитили. Но скамейка, на которой лежало тело, и место, где стоял оссуарий сохранились.

Скамейка в погребальной пещере, на которой когда-то лежало тело Саломеи.

Скамейка в погребальной пещере, на которой когда-то лежало тело Саломеи.

О существовании повитух повествуют апокрифические евангелия – в «Протоевангелии от Иакова», к примеру, и «Евангелии от псевдо-Матфея». Они не входят в канонический сборник «Нового завета», официально одобренного церковью, но упоминают двух женщин, которые пришли помочь Деве Марии родить.

По легенде, женщин привел к Богородице Иосиф – муж Марии, но разрешиться ей от бремени они не помогли. Непосредственно при родах повитухи не присутствовали. Ребенок появился на свет без всякой помощи каким-то безболезненным и чудесным образом: «в пещере засиял такой свет, что они не могли его вынести, а немного времени спустя свет исчез и появился младенец, вышел и взял грудь матери своей Марии».

Глиняные масляные лампы, найденные возле пещеры.

Глиняные масляные лампы, найденные возле пещеры.

Дева Мария, зачав непорочно, и родила, сохранив девственность:

«Девственницей Она зачала, девственницей Она родила, и девственницей Она остаётся!» - свидетельствуют апокрифы.

Саломея не поверив в такое чудо, испросила разрешение проверить, осталась ли Мария девственницей, и потянула к ней палец. Но прикоснувшись, почувствовала сильную боль – «рука отнимается как в огне». Короче, отсохла рука. Саломея страстно покаялась, а появившийся откуда-то ангел наказал ей взять младенца на руки. Она так и сделала. И исцелилась. Бог простил неверие. Или сын его.

Женщины-повитухи на иконе Андрея Рублева.

Женщины-повитухи на иконе Андрея Рублева.

Наука: Клуб любознательных