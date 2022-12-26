Новогодняя программа. Что посмотреть на Пятом канале

ПРЕМЬЕРНЫЕ СЕРИИ: «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА», «СВОИ», «СЛЕД»

В преддверии Нового года на Пятом канале начнут показывать новые серии любимых детективов, которые отсняли специально к праздникам. Так, с 26 декабря в эфир выйдут премьерные эпизоды «Великолепной Пятерки». Названия серий говорят сами за себя - «Новогодняя акция», «Елка с сюрпризом», «Расскажи, Снегурочка», «Фейерверк». Сразу понятно, что скучать не придется. Полюбившихся зрителям оперативников ждут приключения, загадочные происшествия, ну и как же без преступников, облаченных в костюм Деда Мороза. Приближающийся новый год будет чувствоваться и в жизни, и на экране.

Напомним, сериал рассказывает о буднях «убойного» отдела, в котором служат пять оперов. Отсюда и название сериала. Каждый из героев по своему неординарен, чем и привлекает зрителя. В коллективе всех их сплотил начальник - человек с большим юмором и богатым прошлым.

Когда смотреть: с 26 по 29 декабря в 22.25.

Также с 26 декабря начнут выходить праздничные серии «Следа». Это сериал, рассказывающий о работе сотрудников Федеральной Экспертной Службы, в которую вошли лучшие криминалисты. Они используют новейшие разработки, помогающие раскрывать самые сложные и запутанные преступления. Любая улика становится зацепкой, чтобы вывести преступников на чистую воду.

Когда смотреть: с 26 по 29 декабря в 21.35

Поклонников сериала «Свои» 30 декабря ждут сразу четыре праздничные серии, с лихо закрученным сюжетом. В одной из серий экстрасенс Метелица с помощью своего дара выяснит, где скрывался преступник. Но вычислить его в этот раз будет непросто. В Доме Культуры, где совершено преступление – каждый второй в карнавальном костюме. А как же иначе, Новый год на носу.

В другом эпизоде, после визита Деда Мороза в доме бизнесмена исчезнет дочка. Возможно, девочку унесли в мешке для подарков. Машину Деда Мороза разыскивают все сотрудники ДПС города… Но в дело вмешиваются новогодние чудеса…

Напомним, «Свои» - это команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс. У каждого из них свой характер, свои слабости и, конечно же, свои суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди. Они «Свои».

Когда смотреть: 30 декабря в 19.45

«СВЕТСКАЯ ХРОНИКА» И «ОНИ ПОТРЯСЛИ МИР»

Кроме сериалов, телезрителей ждут и другие не менее интересные проекты. 30 декабря в 00.10 выйдет программа «Они потрясли мир» о самых громких любовных историях. «Михаил Булгаков. Роман с ведьмой» расскажет о загадках судьбы одного из самых мистических писателей 20 века. У него было три жены, но стал ли кто-то из них прообразом той самой Маргариты? Из-за чего писатель пытался убить свою первую супругу? Правда ли, что третья жена автора околдовала его, а он собирался стреляться из-за нее на дуэли? Зачем умирающий Булгаков разыскивал свою первую жену? Почему чертовщина творилась не только на страницах его произведений, но и в реальной жизни? Какие странные вещи происходили в легендарной квартире автора, и кому перед смертью он хотел передать свои мистические способности? Ответы на эти вопросы вы узнаете совсем скоро.

Напомним, документальный цикл о самых известных парах мира «Они потрясли мир» выходит на телеканале с марта. За это время героями программы стали Андрей Миронов, Владимир Высоцкий и Марина Влади, Александр Абдулов, Нонна Мордюкова, Олег и Марина Газмановы и другие знаменитости, ставшие легендами.

Также 30 декабря в 23.10 выйдет премьерный выпуск программы «Светская хроника». Эксклюзивные сюжеты о жизни звезд, откровенные интервью и уникальные съемки. Отрываться от экрана уж точно не захочется.

КСТАТИ

Что посмотреть в праздничные дни

31 декабря

Утро начнется с доброй сказки «Двенадцать месяцев», которую любят смотреть не только дети, но и взрослые. Для любителей волшебства в эфире семейная сказка про зимнее чудо «Три орешка для Золушки».

В 21.55 можно будет посмотреть программу из цикла «Мое родное» - «Моя родная Ирония судьбы» с Михаилом Боярским. Так как выпуск новогодний, передачу снята в том же духе. Итак, Боярский опоздал на свой рейс, оказался на борту самолета из Москвы в Санкт-Петербург под бой курантов, поэтому встречает Новый год прямо в воздухе. Но где бы он ни застиг — Новый год есть Новый год. В располагающей веселой атмосфере праздника, в компании артистов и музыкантов, Боярский вспоминает лучшие цитаты отечественных нетленок, поет под гитару самые известные «киношные» песни и все пассажиры танцуют прямо в салоне самолета. «Ирония судьбы», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи» и другие любимые и родные для многих поколений фильмы настроят на волшебную Новогоднюю ночь.

Перед полуночью телезрители Пятого канала буду принимать поздравления от группы «ЛЮБЭ». Вот уже 30 с лишним лет песни легендарного коллектива радуют поклонников. За пять минут до наступления Нового 2023 года с традиционным обращением выступит Президент России Владимир Путин. После боя курантов музыкальная ночь продолжится. В эфире прозвучат «За тебя, Родина-мать», «Ребята с нашего двора», «Главное, что есть ты у меня», «От Волги до Енисея» и многие другие хиты «ЛЮБЭ», которые стали поистине народными. Легендарный «Конь» в исполнении Расторгуева и Пелагеи станет особенным украшением новогодней программы. В 00.50 музыкальный марафон продолжит Супердискотека 90-х. Легендарные хиты исполнят «Стрелки», «Отпетые мошенники», «На-На», «Кар-Мэн», «Пропаганда», Влад Сташевский, Ирина Салтыкова и многие другие группы и певцы, которые уже давно стали кумирами не одного поколения.

1 января

Утро нового 2023 года на Пятом будет сказочным. Начнется с показа любимых многими поколениями сказок «Золушка» и «Варвара-краса», которые напомнят, что в жизни всегда есть место чуду – главное верить в него.

Днем начнется марафон из серий детектива про самого гениального сыщика всех времен Шерлока Холмса.