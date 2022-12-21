Нонна Гришаева с наградой. Фото Илья ЗОЛКИН

В Москве вручили театральную премию «Хрустальная Турандот» 2022. ХХХI церемония награждения прошла в Центре оперного пения Галины Вишневской. В этом году решили отказаться от привычной практики награждения в разных номинациях за достижения прошлого театрального сезона. В 2022 году оставили одну номинацию: главную - «За честь, достоинство и служение зрителю».

Руководитель и основатель премии, режиссер Борис Беленький говорит, что это необычный год поэтому и церемония особенная: «И здесь самое главное не мастерство режиссеров, сценографов и т.д. Самое важное наградить людей за честь и достоинство. Потому что сегодня честь и достоинство – это то, что озаряет зрителей, людей…»

Приз от Исполнительного комитета СНГ «За честь, достоинство и служение зрителю» вручили актеру театра и кино, народному артисту Республики Беларусь Владимиру Гостюхину. 76-летний Владимир Васильевич в отличной форме: работает. Гостюхин растрогался и даже волновался перед коллегами: «Легче выйти на сцену, на съемочную площадку, чем сейчас сюда. Меня трясет! Еду получать еще одну премию. Такое ощущение, что стараются успеть…»

Владимир Гостюхин получил «Хрустальную Турандот». Фото Илья ЗОЛКИН

По традиции вся в черном и в брючном костюме Ирина Апексимова немного волновалась: «Когда тебя признают коллеги - это важнее всего. Это очень трогательно. Это здорово!» Как всегда элегантная Нонна Гришаева скромничала: «Всегда испытываю неловкость, мне гораздо проще вручать, чем самой получать».

Ирина Апексимова получает премию. Фото Илья ЗОЛКИН

Поздравлять Нонну Гришаеву на сцену вышли ее коллеги по театру Вахтангова, народная артистка России Мария Аронова и ее сын актер Владислав Гандрабура. Аронова утверждала, что начиная с 90-го года у нее не случалось лучшей партнерши по сцене.

Мария Аронова с сыном актером Владиславом Гандрабура и руководителем премии Борисом Беленьким. Фото Илья ЗОЛКИН

Заслуженная артистка Ольга Кабо трогательно поздравила и вручила награду народному артисту России Валерию Баринову: «Будучи настоящим мужчиной, только он может в своих руках надежно нести такую хрупкую и потрясающе красивую принцессу как Турандот».

Валерий Баринов с супругой. Фото Илья ЗОЛКИН

Кого наградили на премии «Хрустальная Турандот» 2022

Лауреаты «Хрустальной Турандот»

- Художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин

- Народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин

- Генеральный директор Большого театра Владимир Урин

- Генеральный директор «Московского театра оперетты» Владимир Тартаковский

- Директор театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова

- Художественный руководитель Московского государственного Театра РОСТА в Царицыно, актриса Вахтанговского театра Нонна Гришаева

- Народный артист России Валерий Баринов

Клара Новикова пришла встретиться с коллегами. Фото Илья ЗОЛКИН

Стройная и элегантная Ольга Кабо. Фото Илья ЗОЛКИН

Композитор Максим Дунаевский с женой и дочкой. Фото Илья ЗОЛКИН

Справка

Принцесса Турандот - героиня сказки Карло Гоцци и одноименного спектакля в театре имени Евгения Вахтангова. Лауреаты получают хрустальную статуэтку с ее образом, которую в этом году сделали мастера из Гусь-Хрустального.