Английский политик Томми Робинсон требует у премьера Риши Сунака свернуть помощь нацистам из «Азова»* Фото: СОЦСЕТИ

Днём в среду британские активисты провели акцию против финансирования украинских националистических батальонов из бюджета Соединённого Королевства. Порядка семи пикетчиков разных рас развернули на улице Холланд-парк, 60, у ограды посольства Украины в Лондоне, баннер с красноречивой надписью:

«Соединённое Королевство даёт миллиарды фунтов Украине, финансируя нацистов из батальона "Азов"*».

Также демонстранты напомнили собственному премьеру Риши Сунаку, что из-за экономического кризиса и огромных бюджетных расходов «на защиту демократии в Киеве» британские пенсионеры нынешней зимой вынуждены выбирать — «заплатить ли им за еду или за отопление».

Днём в среду британские активисты провели акцию против финансирования украинских националистических батальонов из бюджета Соединённого Королевства. Фото: СОЦСЕТИ

Нельзя исключать, что акция английских активистов была в том числе и креативным ответом на анонсированный визит украинского президента Владимира Зеленского в их бывшую колонию — США. По официальным данным на октябрь 2022 года, Соединённые Штаты выделили «на помощь Украине» свыше 50 млрд долларов, а Великобритания — более 10 млрд фунтов стерлингов (а сейчас, вероятно, эти цифры ещё выше).

Порядка семи пикетчиков разных рас развернули на улице Холланд-парк, 60, у ограды посольства Украины в Лондоне, баннер с красноречивой надписью: Фото: СОЦСЕТИ

В числе организаторов акции — независимый журналист и политик Томми Робинсон. Местные чиновники регулярно подвергают 40-летнего мужчину репрессиям за его материалы о мигрантской преступности — например, скандальный документальный фильм «Изнасилование Британии» (The Rape of Britain) о беспределе этнических банд «новых англичан» при молчании полиции. Из-за этого Робинсон некоторое время сидел в той же тюрьме, что и самый известный журналист-политзаключённый в мире — Джулиан Ассанж.

* Украинское вооружённое формирование «Азов» — организация, запрещенная в России