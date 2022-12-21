Уже не школьники, а люди с профессией: Эксперт назвал плюсы повышения призывного возраста в России

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Фото: Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Предложение министра обороны России Сергея Шойгу призывать на срочную службу не с 18 лет, а с 21 года, а также другие законодательные нововведения KP.RU обсудил с бывшим начальником Главного военно-политического управления Минобороны, депутатом и председателем Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

- Это вполне здравое предложение, оно отвечает современным реалиям, - сказал он. – Сейчас, когда мы призываем 18-летнего парня на срочную службу, он идет в армию практически со школьной скамьи. Если мы поднимем этот возраст до 21 года, то в Вооруженный Силы будет приходить человек, у которого уже есть жизненный опыт, профессия, образование, жизненная позиция в конце концов. Сегодня это востребовано.

- За эти три года, от 18 лет до 21 года, молодой человек должен получать какой-то опыт, который подготовит его к службе в армии? Где его можно получить?

- В любом случае получит опыт. Он же не будет три года на печи спать. Он либо будет поступать в вуз, либо будет трудиться и получит профессию. А сегодня большинство профессий в той или иной степени востребованы в Вооруженных силах. Некоторые востребованы напрямую, они родственны военно-учетным специальностям, другие близки, сопоставимы, они не потребуют долгого переучивания. При этом, и я хочу это подчеркнуть, речь не идет об увеличении срока службы. Они как служили год, так и будут служить.

- Министр обороны сказал, что новый возраст для срочников будет вводиться поэтапно. А это как?

- Нужно подождать предложений Минобороны. В любом случае потребуется внесение изменений в действующие законы, так что еще предстоит поработать.

- Раз коснулись законодательства: Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное лишение свободы за диверсии…

- Это очень актуально, важно и перспективно. Мы понимаем, что противостояние с нашими бывшими партнерами не закончится завтра. Они будут продолжать любыми способами на нас давить, не исключая диверсии. Чтобы отбить охоту у потенциальных диверсантов заниматься этим, мы приняли такой закон.

- А диверсантов, которых уже поймали, этот закон обойдет?

- Мы же не можем применять его обратным отсчетом. Ничего, эти диверсанты понесут наказание пока по действующему законодательству, оно тоже весьма ощутимо. А потенциальных диверсантов это заставит крепко задуматься.

- Еще один важный закон – отмена судопроизводства в отношении мобилизованных. Сейчас для тех, кто на фронте, нужно создать максимально комфортные условия службы.

- Безусловно. Мы поддержали этот закон, принимали участие в его подготовке. Он очень злободневен, он отвечает запросам общества. Человека призвали, ему нужно о службе думать, а не о том, как идти в суд, чем платить адвокату. Мы надеемся, что коллеги из Совета Федерации быстро примут этот документ, и вскоре наши воины будут избавлены от этой головной боли. Сегодня мы приняли также очень нужные поправки, по которым наши военнослужащие в зоне спецоперации смогут отправлять простые письма абсолютно бесплатно. Это маркированные письма, они будут доставляться за счет государства. А один раз смогут бесплатно отправить посылку. Сейчас Новый год, не во всех местах есть возможность использовать средства связи. Эти письма помогут поздравить родных с праздником, сказать и важные и теплые слова.

- Вневедомственная охрана теперь имеет право сбивать беспилотники. Значит ли это, что мы станем более защищены?

- Конечно! Совсем недавний случай: беспилотник прилетел в одну из наших приграничных областей и атаковал здание районных электрических сетей. Если бы у вневедомственной охраны этого здания или соседнего была возможность его сбить, они, наверное, сбили бы.

- А у них было все необходимое, кроме разрешения сбивать?

- У них есть необходимые средства, теперь они получи право эти средства применять.