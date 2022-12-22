На веку полковника Горбова встречались бандеровцы, но он их пережил

Фото: Росгвардия
«Вспоминая те дни, удивляюсь: как это я, человек вовсе не героического характера, мог всё это выдержать? Как выдержали этот ад мои боевые друзья? Мы верили в себя, мы верили друг в друга, мы верили в справедливость своей борьбы, верили в победу. Главный урок, который я вынес для себя, – в любой беде не отчаиваться, не сдаваться...» (Из книги мемуаров полковника Михаила Васильевича Горбова «Трава на асфальте», которому 22 декабря 2022 года исполняется ровно 100 лет).
Война застала 19-летнего Михаила Горбова на курортном черноморском побережье. Между Туапсе и Геленджиком располагались летние лагеря сержантской школы, или, как она официально называлась, школы младшего начсостава 59-го полка войск НКВД по охране железных дорог. Всего-то месяц назад они переехали сюда из Армавира. А 22 июня 1941-го, в воскресенье, занятий обещали на часок-другой поменьше. Чтобы пропыленные и пропотевшие курсанты чуток расслабились, поплескались в Черном море, которое большинство увидели впервые в жизни. Но сигнал трубы был тревожен – «Общий сбор».
Начальник школы старший лейтенант Осипенко чуть срывающимся голосом сообщил, что сегодня на рассвете немецко-фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Бои идут по всей границе от Баренцева до Черного моря. Митинг-экспромт был недолог – все проклинали врага, обещали его разгромить в считаные дни. Приказ был тоже кратким: свернуть лагерь и спешно вернуться на зимние квартиры в Армавир. Курсанты все как один написали рапорта с просьбой направить на фронт.
Старший лейтенант Осипенко был по-офицерски более здравомыслящим и прозорливым, сказав восемнадцатилетним мальчишкам, что война будет долгой и все успеют еще навоеваться. А пока – учиться на младших командиров.
А доучиваться пришлось всего-то месяц – уже в конце июля курсант Михаил Горбов и его товарищи прикрепили на петлицы по первому треугольничку и отправились по частям.
Михаила направили в Ростов-на-Дону, в недавно сформированную 36-ю бригаду войск НКВД по охране железных дорог. Между тем война приближалась. Немцы захватили Таганрог, двигались к Ростову.
Первым заданием командиру отделения Горбову было отконвоировать отловленных дезертиров. По пути и попал сержант в серьезную передрягу – его грузовичок стал целью немецких бомбардировщиков. Михаил привалился спиной к телеграфному столбу у обочины, надеясь хоть как-то прикрыться. В тот же миг земля вздрогнула, что-то взвизгнуло, раздался треск. Горбов поднял голову и увидел… висящий на проводах столб, срезанный здоровенным, величиной с ладонь, осколком. Этот горячий ещё кусок вражьего металла он положил в свой вещмешок, чтобы показать товарищам…
Позже, через месяцы походов и боев, он лишь горько усмехался, вспоминая те переживания: если бы все осколки, что свистели совсем рядом, что ранили и убивали товарищей, собрать – вагона и маленькой тележки не хватило бы….
Задание он выполнил, хотя не без многих злоключений – и новые налеты были, и мотор пришлось под обстрелом налаживать. А когда вернулся в Ростов, штаба бригады своей не нашел – передислоцировалась в Тихорецк. «Отход», «передислокация», «переформирование» – такие слова используются в военных документах. Через Усть-Лабинск, Белореченскую, через горы – к Туапсе, а там вдоль моря – к Сухуми…
Фото: Росгвардия
Знаменитый приказ № 227, известный в народе как «Ни шагу назад!», застал их часть, когда с горных круч спускались к Туапсе. Отставной уже полковник Михаил Васильевич Горбов признавался: «Я снова встретился с морем. Оно было всн таким же голубым и спокойным, словно его не касалось то, что творится вокруг. Но оно теперь не вызывало в моей душе прежнего юношеского восторга. Хорошо, конечно, искупаться в прохладной морской водичке, смыть с себя пыль и грязь многодневного перехода. А точнее сказать – бегства. Только вот неприятный осадок, накопившийся за эти недели в душе, не могла смыть никакая вода».
Вдоль побережья путь лежал до Грузии. В соборе Новоафонского монастыря остановились на постой. Потом переселились в Гудауту, в дома, брошенные хозяевами.
Батальоны внутренних войск держали оборону на Марухском, Зеленчукском перевалах, перевале Ахчо блиц озера Рица. Разведывательно-поисковые группы патрулировали побережье и горные тропы, задерживали и уничтожали диверсантов.
Настал и их черед вступить в кровавые бои с врагом. В результате переформирований подразделение, в котором служил сержант Горбов, стало 7-й ротой 267-го полка 41-й (Cухумской) дивизии войск НКВД.
Эшелоны двинулись в сторону Краснодара, который проследовали почти без остановки, и оказались в низовьях Кубани, на Таманском полуострове, где советским войскам предстояло штурмовать сильно укреплённую фашистскую «Голубую линию». Выгрузили в районе станицы Красноармейская.
Позже Горбов узнает, что название «Тамань» происходит от адыгейского «темен» – «болото». Воистину так – несколько месяцев пришлось воевать в плавнях, камышах, форсировать лиманы, каналы. Позиционные бои, вылазки, перестрелки. Что могли сделать бойцы внутренних войск со своим слабым вооружением? И всё же позже выяснилась роль, которую сыграла их дивизия в те дни. Это стало ясно, когда сосед, 11-й кавалерийский корпус, и другие соединения успешно атаковали немцев. Наши же должны были отвлечь часть сил противника.
«Голубую линию» сокрушат позже. Когда в небе будет бить асов люфтваффе легендарный Покрышкин, а на земле пойдёт в бой танковая колонна «Тамбовский колхозник» и многие-многие другие наши герои. Михаил Васильевич Горбов среди своих наград особо ценит медаль «За оборону Кавказа».
7 июня 1943 года все полки Cухумской дивизии были сменены частями 37-й армии и выведены во второй эшелон. А сержант Горбов и еще два десятка его товарищей были направлены для дальнейшей службы в Москву, в дивизию имени Ф.Э. Дзержинского.
Там, в 3-м полку, фронтовика огорошили: «Поедете в Орджоникидзе, в наше училище. Нам нужны офицеры».
Вот такие повороты военной судьбы – начало войны застало его, когда учился на сержанта, а Победу 45-го отмечал выпускником знаменитого училища войск НКВД.
Новоиспеченный младший лейтенант Михаил Горбов отбыл к месту службы на Западную Украину. На офицера в золотых погонах, в васильковой фуражечке, в хромовых сапожках попутчики глядели по-разному: молоденькие девушки призывно-задорно, вчерашние фронтовики – по-братски. А встречались и недобрые, угрюмые глаза. Здесь, в вагоне, где-то под Ровно пассажиры завели разговор о бандеровцах, которые скрываются в здешних лесах и совершают набеги на села и райцентры.
Во Львове, в штабе 17-й бригады внутренних войск НКВД, он получил назначение в местечко Комарно, что на Волыни, в 210-й отдельный стрелковый.
Как-то подняли по тревоге. В село неподалеку нагрянула банда, приказано уничтожить ен. Воображение фронтовика рисует пулеметные очереди, взрывы гранат… Но вопреки его ожиданиям село встретило мертвой тишиной. Лишь в одном доме тускло светились оконца. Подошли. Услышали сквозь открытую дверь женский плач. Поспешили туда и остановились как вкопанные у порога: на полу хаты лежат три окровавленных трупа – мужчина, женщина и маленький ребенок. От рыдающей женщины военные узнали, что убитые – ее сын, невестка и внук. Женщина прочитала в глазах военных немой вопрос: «За что?»
– Сын мой недавно вернулся из армии, а в их банду идти отказался.
– А мальчонка при чем?
– Хлопчик со страху спрятался под кроватью. Так «лесовик» вытащил его оттудова и с размаху ударил головкой о дверной косяк. И сказал еще: «Чтоб не осталось и семени от красной заразы!»
Цель разведывательно-поисковой группы Горбова была четкой: изничтожать бандеровцев, оуновцев, шпионов, диверсантов, «лесовиков»…
Как ни называй этих нелюдей, а всем характеристику одну давали: «враг хитер и коварен».
Фото: Росгвардия
Войска работали, бандюки прятались и озлоблялись. Однажды, под Рождество, замкомвзвода сержант Сергей Белокриницкий привез на телеге двух убитых бандитов. Наши проверяли село, зайдя по единственной улице с двух сторон. В одной из хат и оказались «лесовики», пришедшие к селянам за «рождественскими подарками»: хлебом, салом, горилкой. Без проверки документов было ясно, кто такие. На команду «руки вверх» пытались ответить огнем. Но куда там – наши бойцы уже заматерели на той войне, оказались проворнее. У разведчиков были убойные пистолеты-пулеметы Шпагина - свалили незваных гостей с обрезами в один момент…
Сложнее было с бандой, которую возглавлял неуловимый много месяцев бандит по кличке Медведь. Этот упырь долго наводил страх на окрестные села. И вот нарвались бандиты на группу того же сержанта Белокриницкого. Самое удивительное в схватке, что Медведя, и впрям огромного, двухметрового бугая, уложил на землю самый маленький солдат во взводе – рядовой Володя Соловьев. Бандит, увидев солдат, выхватил гранату, выдернул кольцо, но едва занес руку для броска, получил в челюсть – кулаком Володя Соловьев бы не достал, а вот прикладом винтовки… Завалил Медведя на спину, а граната под ним же и рванула. Соловьев, как правильный боец, переживал об одном – при его нокаутирующем ударе в челюсть бандита треснула шейка винтовочного приклада.
«Товарищ лейтенант, а мне сильно влетит за поломанную винтовку?» – спросил Горбова.– «Да не переживай, Володя! – успокоил бойца взводный.– Ты же ребят спас, герой. А винтовку по акту спишем... Новую дадут... А если хочешь – автомат».
Эту историю полковник Горбов всякий раз рассказывал курсантам, когда приезжал в родное училище.
А уж что касается пресловутых схронов, то лейтенанту Горбову с его бойцами доводилось находить их не только в глухомани леса, но даже под церковью, под почтой, и даже, не поверите!, под домом комбата, под автопарком их части в Трускавце. А что до большинства местных жителей, то люди с «нормальными мозгами» быстро убедились, что советские солдаты, люди как люди, не озоруют, не грабят крестьян, словом, ведут себя совсем не так, как проповедовали «лесные братья»…
В 1948 году сбылась заветная мечта Михаила – он стал журналистом, корреспондентом многотиражки «Воин-чекист» 81-й дивизии внутренних войск. Не тихая гавань – все ж таки 48-й, Западная Украина, штаб дивизии в Ровно. До середины пятидесятых давили бандитов. Погибали и наши. Однажды в корреспондентской командировке Горбов встретил в местечке Клевань однокашника по училищу. Друг пообещал назавтра позвать в гости, познакомить с женой, показать сынишку. Извинившись, ушел на службу. Под утро Горбов услышал шум, беготню. Оказалось, разведовательно-поисковая группа нарвалась на бандитскую засаду, товарищ погиб. С его женой (уже вдовой) довелось познакомиться на похоронах…
Послевоенная служба Михаила Горбова пошла по журналистской стезе: окончил редакторский факультет Военно-политической академии имени В.И. Ленина, был одним из двух Сталинских стипендиатов. Вторым был Тимур Гайдар – сын знаменитого писателя Аркадия Гайдара. Тимур дослужился до редактора военного отдела главной газеты страны «Правда», стал контр-адмиралом.
А наш коллега Горбов пришел в журнал «Пограничник», потом вернулся в родные внутренние войска, в журнале «На боевом посту» стал заместителем главного редактора.
Сто лет не каждому дано. Но Михаил Васильевич полного века заслужил.