Наталья Кравченко: «Идти за талантами и помогать ребятам реализовывать их потенциал»

Председатель комиссии по развитию дошкольного, среднего, профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России, директор по стратегическому развитию кружкового движения АНО «Платформа «Национальная технологическая инициатива» Наталья Кравченко. Фото: Андрей Минаев

Для этого в стране предпринимаются большие усилия. О некоторых из них в открытой студии медиагруппы «Комсомольской правды» на Первом съезде Российского движения детей и молодежи рассказала председатель комиссии по развитию дошкольного, среднего, профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты России, директор по стратегическому развитию кружкового движения АНО «Платформа «Национальная технологическая инициатива» Наталья Кравченко.

«НАСТАВНИК ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО НАРАСТИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ»

- Наталья, вы возглавляете комиссию по образованию в Общественной палате. О каких общественных инициативах в образовании важно знать каждому молодому человеку нашей страны?

- Общественная палата – это орган государственной власти, который обеспечивает взаимодействие между обществом и людьми, принимающими решение. На площадке Общественной палаты вообще очень много инициатив возникает и со стороны взрослых, и со стороны тех, кого можно назвать детьми или молодежью. Их количество постоянно пополняется. Есть большое количество инициатив, связанных с экологией, с просветительской деятельностью. Чтобы быть в курсе проектов пользуйтесь Telegram-каналом и сайтом Общественной палаты, которые постоянно обновляются.

Но я бы также выделила очень важное направление, где ребята из Российского движения детей и молодежи (РДДМ – «КП») могли бы себя найти. Это большая президентская программа по капитальному ремонту школ. Есть соответствующее поручение, где необходимо учесть мнение всех участников образовательного процесса, прежде всего, детей (учеников), родителей и педагогов. Мне кажется, здесь ребята из РДДМ (мы сегодня узнаем, как это движение будет называться) могли бы помочь взрослым организовать процесс сбора идей, инициатив, всего того, что поможет школе стать современнее, лучше, пользуясь возможностями этой программы, где выделены большие средства до 2024 года. Планируется отремонтировать 7300 школ. И это, судя по всему, не финал программы, она будет и дальше продолжаться.

- У людей юных и даже среднего возраста в последнее время модно стало заводить наставников. Хотелось бы ваше мнение узнать. Во-первых, есть ли наставник у вас? А во-вторых, как вы вообще к этой истории относитесь?

- Очень хорошо! Мне кажется, наставник – это тот человек, который тебе помогает в определенной сфере очень быстро нарастить компетенции либо добиться успеха. Например, у меня нет опыта ведения бизнеса, и если я хочу организовать какой-то предпринимательский проект, то я точно буду искать себе наставника в этой области. У меня есть ряд наставников по разным направлениям. Невозможно быть классным во всем. Есть люди, которые мне подсказывают в направлении моей общественной деятельности, есть люди, которые меня поддерживают на пути саморазвития. Я могу супруга назвать своим наставником. Он тоже достаточно успешный человек, и в том направлении, в котором я сегодня развиваюсь, он является одним из ведущих в России экспертов.

Наставники у меня были всегда на протяжении всей жизни. Мне посчастливилось быть одним из организаторов форума «Наставник», который проходил несколько лет назад, и тогда я вела трек, который связан больше с предпринимательством, с таким наставником в профессиональной деятельности. Поэтому тема мне очень близка, я считаю, что она должна развиваться. Нужно делиться экспертностью, и нужно запрашивать эту экспертность у тех, кто может тебе в этом помочь.

ИЗ КРУЖКОВ РОЖДАЛИСЬ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- Наталья, вы также одна из создателей кружкового движения Национальной технологической олимпиады. Какие возможности есть у тех, кто связывает свое будущее с технологиями?

- Я бы себя назвала скорее членом команды, которая развивает кружковое движение. Сегодня, когда у нас наиболее остро стоит задача технологического суверенитета в стране, у ребят, которые решат связать свою жизнь с новыми технологиями, просто огромные возможности реализоваться в этой сфере. Это сопоставимо, наверное, с тем моментом, когда 100 лет назад кружки только зарождались. Мы под кружками понимаем сообщество или организацию, детско-взрослое объединение людей, которые одухотворены какой-то идеей. Например, полеты человека в космос. Кружок, который организовал Сергей Павлович Королев положил начало развитию и авиации, и космонавтики. Благодаря деятельности тогда еще молодых людей (а Сергею Королеву было немного больше 20 лет) Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос…

Сегодня перед нами стоит примерно тот же вызов. Технологии развиваются очень стремительно, ими пронизаны все сферы нашей жизни, и мы с вами тоже пользуемся современными технологиями. Мне кажется, сегодня круто быть инженерами, технологическими предпринимателями. Это то пространство, где можно максимально реализовать свой потенциал.

- Как вы думаете, какие возможности открываются у победителей Национальной технологической олимпиады?

- Она задумывалась как ключевой социальный лифт для технологически ориентированной молодежи, и я вижу, что она таковой становится. Во-первых, ребята, которые только начинают в олимпиаде вариться, попадают в круг людей, которые действительно хотят менять мир через технологии, через создание новых продуктов и решений. То есть попадают в сообщество единомышленников. И это здорово!

Во-вторых, олимпиаду поддерживает очень много технологических компаний, которые сегодня находятся на фронтире новых разработок. Это возможность уже сегодня с теми взрослыми, которые на самом деле занимаются технологическим развитием, взаимодействовать и решать реальные задачи. Мне кажется, круто, будучи школьником, иметь возможность работать над реальными проектами, в этом большая ценность. Ну, и плюс старшеклассники, которые уже участвуют в треке для ребят из 9-11 класса, победители, призеры получают реальную возможность поступить либо без экзаменов, либо с существенными преференциями в лучшие технологические и инженерно-технологические вузы.

Мы видим, что дальше этих ребят становятся участниками молодежных конструкторских бюро. Собственно, это те команды и те уникальные молодые люди, которых мы готовы сопровождать вдолгую – и мы, и наши партнеры, и вузы, и технологические компании. Круто в эту воронку попасть. Дальше, мне кажется, тебя точно вынесет в какое-то правильное место или в правильное сочетание взрослых людей, что приведет к правильному старту карьеры и ее стремительному развитию.

РОДИНЕ НУЖНЫ «КРЫЛЬЯ»

- Сегодня все чаще звучит тезис «Родине нужны крылья», подразумевая развитие не только летной техники, но и вообще современных технологий. Как поддержать тех, кто эти «крылья» будет создавать?

- Мы работаем вместе с профильными министерствами и законодателями, для того чтобы действительно у этих ребят были возможности дать родине «крылья». Действительно, нам нужен сегодня и технологический рывок, и суверенитет, и кадровый суверенитет. Мы видим, как государство создало условия, чтобы, например, много молодых талантливых ребят пришли в IT-отрасль. Мы считаем, что необходимо и для ребят-инженеров, которые умеют работать с железом, создавать аналогичные условия – и платежеспособный спрос, и вовлекать их в яркие, перспективные проекты, чтобы ребята видели, что они сегодня нужны стране, что есть очень интересные задачи, в которые нужно включаться. Плюс нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы у инженеров были возможности закрывать свои насущные потребности, ипотека была доступна так же, как айтишникам, расширить спектр тех возможностей для молодых людей, чтобы они могли и развиваться профессионально, и при этом получать достойный уровень жизни. Ребята хотят красиво жить уже сегодня, хотят очень быстро продвигаться. И мне кажется, что это нормально. Нужно эти условия создавать, помогать ребятам, не отвлекаться на добывание хлеба, не изменять себе, пытаясь закрыть свои базовые потребности, а все-таки идти за талантами и помогать ребятам реализовывать их потенциал. Мне кажется, это наша ключевая задача.

- В начале интервью вы упомянули программу «Школа мечты», расскажите о ней подробнее…

- Задача не просто отремонтировать школы, чтобы из окон не дуло, а сделать пространство в старых стенах современным и отвечающим сегодняшним потребностям людей, которые там работают и учатся. Образовательный процесс меняется. Но так получилось, что когда собиралась эта программа, там не так много внимания было уделено дизайну среды. Мы сейчас пытаемся достроить этот проект вместе с профильными министерствами. Видим, что огромный потенциал заложен в креативной молодежи, которая сегодня учится по направлению архитектура и дизайн. Нам бы очень хотелось объединитьталант молодых ребят, которые этим направлением занимаются, и школы, которые очень нуждаются сегодня в этих компетенциях.

Я думаю, что будет объявлен конкурс. Возможно, откликнутся на этот призыв молодые специалисты, которые уже имеют опыт, но никогда не работали со школьными пространствами. Мы со своей стороны, при поддержке Общества «Знание», при поддержке образовательных центров «Машук», «Сенеж» будем привлекать ярких экспертов в области создания современных пространств, для того чтобы они с этой молодежью поработали как наставники, помогли очень быстро добрать те компетенции, которые ребята, может быть, в вузе не получили. Потому что есть своя специфика - работать с жилыми пространствами либо с общественными, такими как школы или поликлиники. Мне кажется, что благодаря программе все-таки мы сможем перезагрузить школьные пространства, и не будет такого большого разрыва между новыми школами и теми школами, которые были построены много лет назад, может быть, 40 лет назад (а есть и старше!).

Мне кажется, что очень важно здесь привлечь молодежь к решению этой важной задачи. Они смогут здесь вырасти как специалисты, а школы получат свежий взгляд на старые стены.