«Чтобы маму и тут, и там показывали»: В нижегородской деревне Простоквашино пройдет "мультяшный" забег

В отличии от Простоквашино из мультфильма, деревня, где пройдет забег, настоящая

В субботу, 24 декабря, в Нижегородской области пройдет самый «мультяшный» забег. Его участники окажутся в сказочном Простоквашино и пробегут четыре километра на лыжах, чтобы сразиться за главный приз - телевизор. Чтобы маму и тут, и там показывали.

Проект «Женский лыжный забег «Я сама сюда дошла на лыжах» придумала команда центра доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области. Их идея в том, чтобы сделать деревню Простоквашино туристическим брендом региона. Воплотить мечту и повысить привлекательность Тонкинского района среди отдыхающих Центру помог президентский грант. Авторы проекта уже обустроили лыжную трассу – на ней и пройдет забег «Я сама сюда дошла на лыжах». Особенность соревнований еще и в том, что забег – женский. И будет посвящен 85-летию со дня рождения Эдуарда Успенского.

В отличии от Простоквашино из мультфильма, деревня, где пройдет забег, настоящая, другой такой нет. И Простоквашиным она называлась всегда, еще с 18 века. Пусть даже в ней сейчас всего 12 домов, зато здесь до сих пор живут коренные жители.

Помимо гонки, организаторы подготовили для всех гостей деревни творческие мастер-классы, ярмарку, интерактивные представления, зимние забавы и прогулки с хаски.

Подать заявку на участие можно по ссылке, а очная регистрация на забег стартует в 11.00. Торжественное открытие соревнования - в 12.00, а награждение победительниц намечено на 14.00.

Победительница лыжной гонки получит Smart- телевизор, а каждая участница – сувениры и сертификаты.

Одним мероприятием Простоквашино не ограничится - здесь также зальют каток на пруду и откроют хаски-парк, где на трассах владельцы собак смогут гулять вместе с питомцами и тренировать их. Зимой и весной в Простоквашино гостей ждет большая программа – спорт и развлечения. Например, квесты по лыжной трассе, мастер-класс по прядению из собачьей шерсти, конкурс по сбору и управлению собачьей упряжкой.

У проекта есть свой персональный инструктор, который поможет новичкам освоить технику катания на лыжах. Его работу авторы проекта оплатили благодаря президентскому гранту. А еще - закупили инвентарь для занятий лыжами и скандинавской ходьбой, сани-ватрушки, оборудовали трассу для дог-трекинга и лыж.

Миссия организаторов - оживить любимый мультфильм для современных детей и влюбленных в деревенскую жизнь взрослых.