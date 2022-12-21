О новом способе уплаты налога

С 1 января 2023 года в России изменится налоговая система - все организации и предприниматели перейдут на единый налоговый платеж. Это позволит существенно упростить механизм обязательной уплаты налогов.

Простыми словами: теперь налогоплательщикам - юрлицам и людям, ведущим бизнес,- будет достаточно внести средства сразу по всем налоговым статьям на единый счет, указав только два реквизита - сумму платежа и ИНН. Больше ничего делать не надо.

В уходящем году в регионах России такая мера вводилась в качестве эксперимента для граждан. Только название она получила Единый налоговый платеж. Теперь нововведение распространится на предпринимателей.

Суть Единого налогового счета такова: все деньги плательщика складываются в одну «корзину». То есть человеку не надо отдельно оплачивать разные налоги: допустим, транспортный или за землю, на недвижимость и т. д. В личном кабинете налогоплательщика или по реквизитам налогового органа по месту жительства он просто вносит на счет некую произвольную сумму, а налоговики уже сами распределяют ее так, как это необходимо. Таким образом налоги можно оплатить авансом и все - одним счетом.

Ведение ЕНС исключает наличие одновременно задолженности и переплаты по разным видам платежей. Оставшуюся после распределения по статьям сумму можно вернуть в течение одного дня.

Так как для жителей Херсонской области эта система в новинку, местное управление Федеральной налоговой службы 15 декабря проведет день открытых дверей в форме семинара, на котором налоговики дадут все разъяснения о нововведении. Сотрудники Налоговой службы Херсонской области также расскажут о нюансах регистрации и перерегистрации налогоплательщиков и специальных режимах налогообложения.

Таких семинаров пройдут два: в Скадовске и Геническе. Начало обоих - в 13.00. В Скадовске херсонцев ждут в Доме культуры по адресу: улица Мариинская, 66. В Геническе мероприятие пройдет по адресу: улица Братьев Коваленко, 60.

ВНИМАНИЕ!

Направить вопросы налоговикам предприниматели Херсонской области могут заранее: до 12.00 15 декабря на электронную почту: nalog@khogov.ru