В Новый год - с новыми мерами поддержки

ИПОТЕКА И ОПЛАТА КРУЖКОВ

В Херсонской области с 1 января 2023 года можно будет использовать материнский капитал. За новой мерой поддержки молодым родителям стоит обращаться в местные отделения социального фонда. Причем в некоторых случаях выплату херсонцы получат сразу после рождения ребенка, не дожидаясь, пока малышу исполнится 3 года.

В частности, сразу после рождения малыша маткапитал можно потратить на полное погашение ипотеки или для первоначального взноса. Кроме того, воспользоваться выплатой разрешается для оплаты любого вида дошкольного образования - нянь, детсадов или кружков. Не следует дожидаться трехлетия ребенка и в случаях, если он родился с инвалидностью - использовать материнский капитал на адаптацию малыша можно сразу же после его появления на свет. Также с помощью мер поддержки молодые родители могут позаботиться о благополучии семьи, сформировав из средств материнского капитала ежемесячную выплату на второго ребенка.

КАКИЕ ЕШЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВЫПЛАТЫ

Родители детей-инвалидов в Херсонской области ежемесячно получают 13 тысяч рублей - это непосредственно выплата на ребенка в размере 10 тысяч, а также пособие по уходу за ним. На детей, которые находятся под опекой, каждый месяц полагается выплата в размере 15 тысяч рублей.

Алла Бархатнова.

Как сообщила министр труда и социальной политики Алла Бархатнова, в регионе разработали и другие меры поддержки семей с детьми.

- Есть такая мера поддержки, как ежемесячная выплата на детей с рождения до 18 лет. Каждая семья у нас получает 4 тысячи рублей на ребенка, без определения какой-то еще дополнительной категории, - подчеркнула министр.

При рождении малыша молодые родители получают поддержку от государства в размере 20 тысяч, а выплата по беременности составляет 10 тысяч рублей.

Материальную поддержку также могут оформить херсонцы, чьи дети обучаются в образовательных учреждениях. Это разовое пособие для подготовки ребенка к учебному процессу в размере 10 тысяч рублей. Как подчеркнула Алла Бархатнова, такие выплаты получили уже 24 970 жителей Херсонщины.

- Это была поддержка к школе. Мы ее продлили, так как у нас многие дети были на оздоровлении в других регионах и физически не могли подать заявление. Реализовали эту меру в полном объеме, - отметила Алла Бархатнова.

По ее словам, с 1 января 2023 года все меры поддержки будут увеличены. Надбавка составит около 30%.

КУДА ЗВОНИТЬ

По всем интересующим вопросам касательно материнского капитала жители Херсонской области могут обращаться на горячую линию по телефону: +7 860 269 01 00.