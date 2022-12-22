Добро круглый год. Рассказываем о людях, для которых делать добрые дела стало профессией

Всего в ходе марафона в прямой эфир радио выйдут 14 грантополучателей

В пятницу, 23 декабря, Фонд президентских грантов и Радио “Комсомольская правда” проведут марафон “Добро круглый год”. В течение 5 часов в прямом эфире будут рассказывать о людях, для которых делать добрые дела стало профессией. Это те, кто совершают чудеса круглый год, не привязываясь к дате в календаре. Среди них сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры, которые ежедневно делают добрые дела, поддерживая и одаривая вниманием тех, кто особенно в этом нуждается.

Марафон будет транслироваться на сайте “Комсомольской правды”, а также в социальных сетях в режиме онлайн: в ВК, ОК и на YouTube. Трансляция будет идти непрерывно с 10 до 15 часов по московскому времени, охватив все часовые пояса России. Также пройдут прямые включения на Радио "Комсомольская правда": первые из них начнутся с Востока нашей страны, из Владивостока, и завершатся в Калининграде.

В течение 5 часов в эфире будут звучать:

- истории представителей НКО из разных регионов страны, которые расскажут, какие проекты они смогли реализовать благодаря поддержке Фонда президентских грантов, и как это изменило жизнь конкретных людей (а может, и общую ситуацию в регионе);

- голоса людей, которые стали «благополучателями» проектов, получивших поддержку Фонда президентских грантов — реальные примеры реальных историй, похожих на чудо;

- интервью представителей Фонда президентских грантов — с рассказами о том, как работает система поддержки социальных проектов в России, чего удалось добиться за годы работы Фонда, какие проекты и примеры особенно запомнились, какую роль играют НКО в жизни современной России, и почему так важно их поддерживать;

- голоса звездных гостей, поддерживающих идеи волонтерства и социальной деятельности на благо конкретных людей и всего государства, а также лично участвующих в подобных инициативах.

СПРАВКА

Фонд президентских грантов является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации с 3 апреля 2017 года.

Фонд на конкурсной основе выделяет некоммерческим организациям гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов и способствует развитию сектора таких организаций, благотворительности, добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки общественных инициатив, оказываемой органами исполнительной власти регионов.

В этом году Фонду президентских грантов исполнилось 5 лет, за это время:

- более 33 тысяч социальных и культурных проектов во всех регионах страны стартовали с общим бюджетом – 105 миллиардов рублей, из которых 58 миллиардов – грантовое финансирование со стороны Фонда президентских грантов.

- фонд первый стал проводить публичную оценку завершившихся проектов, в которой принимают участие все желающие. На данный момент более 17 тыс. проектов получили 96 511 оценочных мнения. Из них почти 80% проектов определены успешными и 400 признаны лучшими.