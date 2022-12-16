День нашей Конституции

В Доме культуры Кирилловки познакомили детей с главным документом страны.

День Конституции в России отмечают уже почти три десятилетия. С 1993 года жители опираются на Основной Закон, который был составлен от лица многонационального народа страны. В нем закреплены все права и гарантии граждан, в том числе социальные. В 2020 году всенародным голосованием в текст главного документа внесли важнейшие изменения, которые касаются в том числе индексации пенсий и детских пособий, защиты семьи, заботы о детях, памяти к истории и сбережений уникального культурного наследия.

Запорожская область, которая стала новым субъектом России, впервые с гордостью в этом году отметила праздник. Ведь регион стал частью страны и закреплен в главном ее документе. Недавно в РФ обновился закон, в Конституции прописали результаты исторических референдумов. Об этом на встречах в школах, библиотеках и Домах культуры региона детям рассказывали с особым трепетом.

Местные жители уже накануне праздника проводили акции, выставки и мастер-классы. В них участвовали все образовательные учреждения и учреждения культуры. Например, в Приазовской центральной библиотеке сотрудники организовали конкурс детского рисунка «Конституция глазами детей». Работы принесли воспитанники местных детских садов, а также читатели Гаммовской, Приморско-Посадской, Богдановской, Дмитриевской и Ботиевской библиотек. А после здесь издали брошюру «Конституция Российской Федерации в рисунках», где изложили положения каждой статьи в сопровождении рисунков соответствующей тематики.

В это время в Михайловке в Доме культуры организовали праздничный концерт. Коллективы и сольные исполнители пели песни о России и русских березах, а в завершение нескольким жителям вручили российские паспорта.

А в школы Мелитополя с лекциями пришли волонтеры. Они рассказали детям об историческом пути, который прошло государство и общество к принятию Конституции, об истоках правовых основ государственности и конституционализма в российской истории.

Министерство культуры Запорожской области тоже устроило масштабную акцию - к Дню Конституции организовало онлайн-олимпиаду. Проверить свои знания мог любой желающий, перейдя по ссылке в соцсетях и ответив на несколько вопросов. За правильные ответы ведомство вручит ценные призы - портативную колонку, портативный аккумулятор и монопод для селфи.

- За первые полтора часа проведения нашей онлайн-олимпиады участие приняли уже более 30 человек. Всего получено более 100 заявок с ответами. Призы будут разыграны среди трех победителей, - отметили в минкультуры региона.

КСТАТИ

Над картой страны постарались мастерицы

Фото: Скриншот видео «Вести Чувашия»

Рукодельницы новых российских регионов вышили на ткани свои республики и области, чтобы дополнить эпичное вязаное полотно.

В праздничный день в московском театре «Русская песня» Надежды Бабкиной представили на всеобщее обозрение новую вышитую карту России. Проект реализуется правительством Чувашской Республики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Впервые рукодельное полотно размером 3х6,7 м презентовали в День России, 12 июня. Оно собрано из фрагментов, вышитых вручную традиционными народными орнаментами и повторяющих географические очертания регионов страны. Над кусочками большой карты работали мастерицы из разных концов

России. А затем созданные рукодельницами фрагменты собрали воедино на чувашской фабрике «Паха тёрё». Накануне Дня Конституции мастерицы Чувашии добавили к вышитой карте новые территории - ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

- Вышивальщицы этих регионов постарались. Их работы филигранно легли один в другой, как пазл, - рассказала главный конструктор-модельер фабрики «Паха тёрё» Ольга Ландышева.