Учимся учиться

Обучение в Запорожской области, как известно, организовано по-новому. Сложно представить, что столько времени в Запорожской области во главе системы образования стояли не знания и развитие, а политика. Правила диктовались в угоду интересам власти, исторические факты замалчивались. Теперь система образования Запорожской области интегрируется в российскую. И уже есть положительные результаты.

На учебу с желанием

Школы региона сегодня практически не отличаются от российских ни внешне, ни внутренне. Теперь учителям не нужно искажать факты и причислять, например, Игоря Курчатова к украинским физикам, а Бандеру - к героям. Теперь главное мерило - качество знаний!

Учителя уже прошли обучение. На помощь приехали и педагоги из других российских регионов.

- Мы дома говорили на русском, на улице. А учителя - на украинском. Было сложно все воспринимать. Теперь проще, - говорит ученица мелитопольской школы Алина.

Меняется и «начинка» школ. Много лет учебные заведения даже не мечтали об улучшении технической оснащенности. Теперь все начало меняться. В учебные заведения начали поступать компьютеры, интерактивные доски, предметное оборудование. Например, в Константиновскую ОШ № 1 Мелитопольского района и ОШ № 7 города Мелитополь доставили помощь от шефов из Севастополя: парты, шкафы, оборудование для начальных классов и кабинетов химии, физики и биологии. Директор Константиновской ОШ № 1 Анастасия Курганова отметила, что появление оборудования для классов позволит сделать уроки еще более информативными и полезными как для детей, так и для учителей.

Постепенно ученикам станет доступен весь ряд предметных олимпиад, где они смогут показывать свои знания, а также школьных движений и конкурсов.

Выпускники 9 - 11-х классов в Запорожской области до 2026 года смогут сдавать Государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас Рособрнадзором и Министерством просвещения России разрабатываются особенности проведения ГИА в 2022/2023 и 2025/2026 учебных годах. Эти особенности будут касаться школьников новых регионов, а также тех ребят, кто перешел в российские школы в 2021/2022 учебном году.

Но уже сейчас понятно, что ОГЭ и ЕГЭ в течение переходного периода ученики смогут сдавать по желанию. Особенность такого формата в том, что в заданиях давно нет простых тестов, при этом система оценивания максимально прозрачная и исключает коррупционную составляющую при поступлениях.

Вузы адаптируются

23 - 24 ноября на площадке гуманитарного факультета МГУ им. А. С. Макаренко в Бердянске состоялась І Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы адаптации субъектов образовательного процесса новых российских регионов в условиях интеграции в систему образования РФ». В работе конференции онлайн приняли участие более 100 представителей вузов из России. Были заслушаны доклады, организованы дискуссии, чтобы все решения были взвешенными.

Плюсы интеграции уже оценили студенты и преподаватели вузов. Ученые из МГУ им. А. С. Макаренко стали участниками Всероссийской научной конференции, посвященной проблемам перерабатывающей отрасли и сферы услуг. Это был обмен опытом. Ведь в конференции приняли участие более 50 ученых со всей страны.

Образовательные программы в вузах Запорожской области тоже начали меняться. Уже со следующего учебного года они будут интегрированы с российскими образовательными стандартами. Благодаря этому студенты Запорожской области повысят свою академическую мобильность и смогут на равных конкурировать со студентами из других регионов страны.

«Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по интеграции НИИ и вузов Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в российское научно-образовательное пространство. Все образовательные программы вузов новых субъектов страны будут приведены в соответствие с требованиями российских образовательных стандартов высшего образования.

Студентам, освоившим актуализированные образовательные программы, будут выдаваться дипломы по образцам, установленным приказами Минобрнауки России», - говорится в сообщении ведомства.

Гранты на науку

Научные организации Запорожской области будут получать грантовое финансирование Российского научного фонда. Это станет возможным после получения статуса юридических лиц в соответствии с российским законодательством.

- Эта работа уже ведется, - заявил заместитель генерального директора Российского научного фонда (РНФ) Андрей Блинов на II Конгрессе молодых ученых. По его словам, сейчас решается вопрос о том, кто будет учредителем научных организаций в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

РНФ был создан по инициативе Президента РФ в 2013 году. Он проводит конкурсный отбор научных и научно-технических программ и проектов в сфере фундаментальных и поисковых исследований.