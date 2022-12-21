Без тепла не оставят

Подходит к концу газификация Запорожской области. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

В новом российском регионе к холодам готовы. Дома, которые украинцы отключили от газа, активными темпами подключают к этому важному ресурсу. При этом российское голубое топливо дешевле и качественнее того, что подавалось с украинской стороны. К слову, цена на него ниже в четыре раза.

- Газ, который сегодня обогревает жителей области, по теплотворности полностью соответствует ГОСТу, - уточнил заместитель генерального директора ГУП «Мелитопольгаз» Юрий Лушников.

Подготовится к грядущим морозам и снегопаду региону помогает шефский Севастополь.

Мелитопольским коммунальщикам оттуда передали спецтехнику: две комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием, водовозку для «Водоканала» и две машины для уборки мусора.

Жителей региона, которые отапливаются с помощью печек, продолжают снабжать бесплатным углем. К примеру, льготный уголь уже прибыл в Акимовку. А с ним тепло пришло в дома ветеранов войны, инвалидов и других льготников.

- Работа по обеспечению углем была проведена по поручению врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, - отметили в администрации области.

Обогреть дома помогают не только местные власти, но и министерство промышленности и энергетики Запорожской области. Сотрудники работают по максимуму - зачастую лично развозят уголь по домам и вместе с хозяевами разгружают его, решают много других бытовых вопросов.

Максим Зубарев, активист и глава администрации Акимовки, рассказал, что в их муниципалитет на данный момент передали примерно сто тонн угля.

- Это где-то по две тонны на человека, то есть уголь получат 50 человек. Если будут поступать еще заявки, то мы довезем твердое топливо, - отметил он.

Решается ситуация и с отоплением в объектах социальной инфраструктуры. Подача тепла в школы и больницы - важный вопрос. К примеру, в той же Акимовке с этим отлично справляются современные передвижные котельные. Несмотря на компактный размер, они обогревают огромные помещения.

Глава Акимовки Максим Зубарев сообщил, что до 2030 года все села Мелитопольского района полностью газифицируют. Подключить газ к своим домам жители смогут бесплатно.