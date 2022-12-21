Слово года - шефство

Так выглядят восстановленные детские сады республики.

В мае этого года по решению Президента РФ Владимира Путина российские регионы начали брать шефство над районами и городами Донбасса. Первопроходцем стала Самарская область: самарские власти подписали соглашение о шефстве с городом Снежное. За полгода самарские специалисты привели здесь в порядок уже более 80 объектов.

Сейчас над населенными пунктами Донбасса шефствуют уже 56 российских регионов. По словам заместителя председателя правительства ДНР Евгения Солнцева, всего в республике силами регионов-шефов отремонтированы и отстроены заново 1456 объектов. В их числе 101 школа и 81 детский сад.

Евгений Солнцев.

- Среди крупных объектов - медцентр, который Министерство обороны построило за 84 дня, центр МЧС, который тоже построен беспрецедентно быстро, жилой квартал «Невский» в Мариуполе, - сказал Солнцев.

ВСЕМ СПАСИБО!

Зампред правительства республики выделил несколько регионов-шефов, которые особо отличились, восстанавливая ДНР.

- В первую очередь хотел бы поблагодарить Москву за ту колоссальную работу, которую москвичи делают в Донецке. Отопление в наших домах есть благодаря им, - подчеркнул Евгений Солнцев. - Регион-лидер - это и Московская область. Оттуда больше всего людей работает у нас. Сегодня это восемь тысяч человек.

Солнцев подчеркнул, что также все намеченные первоочередные планы выполнила и Тульская область: специалисты из Тулы сдали в эксплуатацию многоквартирные дома и детский сад в Мариуполе. Магаданская область сделала прекрасный сквер памяти в Ждановке. Ямальцы отстроили современную школу в Волновахе.

- Мы для регионов-шефов расставляли приоритеты, просили сделать пять обязательных проектов: школа, детский сад, больница, спортивный объект и культурный, а также инженерные сети. А потом они нам больше помогали и брали большее количество объектов, - говорит зампред правительства ДНР. - Многие специалисты хотят вернуться в Донбасс, многие не уезжают, продлевают командировку. И рабочие, и инженерно-технический состав.

Объем стройки в ДНР колоссальный, она не только не останавливается, но и набирает обороты. Сейчас формируется программа работ на 2023 год. Уже известно, в следующем году будут готовы два больших значимых объекта - медико-биологический центр в Мариуполе и перинатальный центр в Донецке.

ТЕПЛО В ДОМА

Специалисты из регионов-шефов трудятся в ДНР практически в круглосуточном режиме. Так, в Мариуполе сейчас работают более 400 строителей из Чувашской Республики. Они приводят в порядок 14 поврежденных домов.

- Сейчас в домах налажено отопление, закрыт тепловой контур - впереди работы по обеспечению жильцов водой, газом, электричеством и другими необходимыми удобствами, - рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов. - В предстоящем году необходимо будет привести в надлежащее состояние фасады, а прилегающие к домам территории - благоустроить.

Жители благодарны строителям из Чувашии за проделанный фронт работ.

- Было очень тяжелое положение, окна были все побиты, холодно. А потом к нам приехали ребята, и у нас стало тепло и хорошо. Мы рады! -говорит жительница одного из восстановленных домов.

КУРСК СТАРАЕТСЯ ДЛЯ НАС

Не осталась в стороне и Курская область которая, как и Донбасс, сама находится под обстрелами Украины. Куряне сейчас ремонтируют 12 зданий в Мариуполе: девять жилых домов, две поликлиники и здание под рентген-кабинет.

- Выполняются кровельные работы, подключение к системе отопления, замена дверей и окон, - рассказали в администрации региона.

По словам губернатора области Романа Старовойта, в поселке Мангуш подшефного Первомайского района после капитального ремонта открылась школа № 2. Здесь куряне заменили кровлю, окна и двери, отремонтировали фасад, благоустроили прилегающую территорию.

- Также работы шли в актовом зале, капитальный ремонт сделали в пищеблоке и установили кухонное оборудование, - рассказал Старовойт. - В кабинеты купили мебель, а в спортзал - инвентарь, на площадке установили спортивный комплекс. Оснастили здание противопожарной системой и тревожными кнопками.

ИСТОРИЮ НУЖНО СОХРАНИТЬ

Шестиэтажный дом, построенный напротив Городского сада в 1937 году.

За пострадавшие от обстрелов ВСУ исторические здания Мариуполя взялась Липецкая область. В числе достопримечательностей, которые восстановят липчане, - «Дом со львами»: расположенный в центре города особняк в стиле модерн. Также шефы преобразят шестиэтажный дом, построенный напротив Городского сада в 1937 году.

Но это не единственные объекты, на которых трудятся липчане. Им также предстоит восстановить 27 жилых домов, детский сад, школу и технический лицей.

- Спасибо всем, кто задействован в возрождении нашего города. Он меняется к лучшему с каждым днем. У нас работают очень много строителей из разных городов России, - рассказывает жительница Мариуполя Светлана Марченкова. - Узнала, что прежний вид вернется и историческим достопримечательностям, конечно же, это отрадно. Ведь это история, а она у нас богатая, ее нужно хранить.

АМУРЧАНЕ - ДЕТЯМ. И НЕ ТОЛЬКО

В Амвросиевским районе Амурская область взялась за дороги, которые не ремонтировались десятилетиями. За короткое время в порядок было приведено покрытие 16 внутригородских дорог общей протяженностью 30 километров.

Также благодаря Амурской области в Амвросиевке на базе школы № 6 откроют первое в ДНР образовательное пространство «Точка роста», где дети смогут заниматься шахматами и робототехникой, получать знания в области новых технологий и реализовывать творческий потенциал.

- Подрядчик уже завершил демонтаж конструкций и внутренней отделки в двух кабинетах и коридоре. Открытие образовательной площадки запланировано на февраль будущего года, - сообщил руководитель Амвросиевского района Игорь Лызов.

А еще Амурская область восстанавливает Новоамвросиевскую школу. Учебное заведение было построено в 1953 году, и с того момента система отопления в нем ни разу не менялась. Амурчане заменили в школе более 300 батарей, трубы, обновили кровлю. Осталось провести внутренний ремонт.

Наталья Минасян.

- Амурская область выполнила работу блестяще, - прокомментировала директор Новоамвросиевской школы Наталья Минасян. - В здании тепло и сухо, что не может не радовать. Также нам передали ноутбуки, спортивный инвентарь. Большое спасибо нашему региону-шефу.

КСТАТИ

Тувинские волонтеры-медики.

Недавно в ДНР приезжал глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. В одной из местных больниц он навестил тувинских волонтеров-медиков, приехавших в Донбасс помогать жителям.

- В составе десанта тувинских медиков - операционная медицинская сестра, фельдшер-анестезист, хирург, хирург-эндоскопист, два травматолога-ортопеда и два анестезиолога-реаниматолога, - рассказал председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который сопровождал руководителя Тувы. - С собой медики привезли все самое необходимое, что может пригодиться для спасения жизни и здоровья людей.

Также Ховалыг посетил Енакиевский металлургический завод, на котором был заключен договор о сотрудничестве в сфере экономики и развития промышленности.

- Продолжится развитие взаимоотношений между республиками в сферах культуры, спорта и социальных направлений. Важно, чтобы наши учителя, врачи и спортсмены имели возможность обмениваться опытом и открывали для себя новые уголки нашей необъятной России, - отметил Виталий Хоценко.