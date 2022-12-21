Инфляция в России внезапно замедлилась: какие продукты сильнее всего подорожали и подешевели за неделю

Фото: Иван МАКЕЕВ

Под Новый год Росстат удивил позитивом: по самым свежим данным, годовая инфляция в России составляет всего 12,35%. Где здесь позитив, спросите вы? А вот где: дело в том, что еще неделю назад годовая инфляция составляла 12,65%. Выходит, рост цен в России начал замедляться, а это для зимы очень необычное явление.

А за неделю, согласно самому свежему отчету Росстата, цены вообще выросли всего на 0,02%. За это скажем спасибо овощам и корнеплодам. Вернее, прекрасному урожаю нынешнего года. Дефицита отечественных овощей не наблюдается, много импортной еды завозить пока не нужно, а потому и дорожают дары природы очень медленно. По подсчетам Росстата, цены на фрукты-овощи за неделю выросли на 1,5% (для зимы это действительно мало). Сильнее всего из фруктов и овощей подорожали огурцы, морковка и лук (подробнее см. «Только цифры»). А капуста - это вообще наш любимый овощ в этом году. Пускай она и подорожала на 1,5% за неделю, но зато с начала года подешевела уже в два с лишним раза. А картошка и свекла с начала года подешевели на треть.

Но не картошкой единой. По данным Росстата, за прошедшую неделю подешевели многие непродтовары – например, пылесосы, зубная паста, мыло и смартфоны. Правда, не сильно – в среднем на процент или меньше.

Чего ждать дальше? И вот на этом вопросе, к сожалению, позитив заканчивается. Всего за пару недель курс рубля упал почти на 20%. А значит, скоро рост цен ускорится. И это касается не только смартфонов с пылесосами, но и овощей. Ближе к середине (и уж тем более концу) зимы запасы российской морковки с картошкой закончатся и мы повезем импортные товары уже по новому, более высокому курсу доллара.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что за неделю сильнее всего подорожало…

Огурцы + 3,85%

Морковь + 3,64%

Репчатый лук + 3,25%

Свекла + 3,02%

Капуста + 1,45%

Картофель + 1,41%

Бананы + 1,16%

...и подешевело

Авиабилет в эконом-класс - 9,13%

Сахар - 1,66%

Смартфон - 1,55%

Гречневая крупа - 1,2%

Конфеты - 0,9%

Древесностружечные плиты - 0,88%

Пылесос - 0,58%

По данным Росстата на 21 декабря.