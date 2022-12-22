«Мы продали все, чтобы вытащить их оттуда»: Матери русских узников иностранных тюрем объединились в борьбе за своих детей

Участники первого заседания Совета матерей заключенных, сформированного при Едином координационном центре поддержки соотечественников за рубежом. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Русские матери узников иностранных тюрем объединяются, чтобы помогать друг-другу в борьбе за своих детей. В пресс-центре «Комсомольской правды» прошло первое заседание Совета матерей заключенных, сформированного при Едином координационном центре поддержки соотечественников за рубежом.

Точное число людей с российскими паспортами, отбывающих сроки в тюрьмах в разных странах, не известно. Громкие истории — Виктор Бут, Константин Ярошенко, Анна Чапман - это всего лишь верхушка айсберга. Речь на самом деле идет и сотнях, а возможно, и о тысячах. Не о каждом знают в России, не о каждом пишут в СМИ. Но у каждого из оказавшихся в неволе в чужой стране здесь на Родине есть мама, которая ради своего ребенка, пусть и уже взрослого, готова на все.

ЛЕТЧИК ЯРОШЕНКО — ИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПРАВОЗАЩИТНИКИ

- Моя мама, царствие ей небесное, сделала очень много для моего спасения. Она билась как львица, трубила во все трубы, ходила по редакциям газет и в официальные органы, - рассказывает ставший уже легендарным русский летчик Константин Ярошенко. - Меня обвиняли в подготовке транспортировки крупной партии наркотиков и по запросу США арестовали в Либерии. Двое суток профессионально и очень жестоко пытали. Те травмы, которые я получил тогда, в 2010-м, до сих пор не зажили. Мама и жена продали все, чтобы меня спасти, залезли в страшные долги! Адвокаты американские требовали за мою защиту немыслимые деньги — миллионы долларов. Я говорил - какие миллионы, съездите ко мне на Родину, посмотрите на нашу «хрущевку» на 5-м этаже. Это все, что у меня есть.

Ярошенко просидел в тюрьме в США 12 лет. История закончилась хорошо, пусть и спустя долгие годы, Константин дома, со своей семьей. Буквально в апреле 2022-го по программе обмена он смог вернуться на Родину. Теперь Ярошенко - член Общественной палаты, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦП). Под его крылом и организован Совет матерей заключенных.

- Я знаю что такое быть в тюрьме, - говорит он.

Член Общественной палаты, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦП) Константин Ярошенко. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

АРЕСТ, КАК ОХОТА НА РУССКИХ АЙТИШНИКОВ

- Когда обменяли Ярошенко, а потом Бута, мы ликовали всей семьей. Я смотрела по телевизору, как Константин бежит на встречу своей жене, как изнеможенный Бут обнимает семью… - Вера Петровна Винник, мать заключенного в США IT-специалиста Александра Винника, и сейчас не может сдержать слез. - Это подарило нам всем такую надежду!

Ее сын обвинен властями США в отмывании огромных сумм через криптовалюту. Его арестовали в 2017 году в Греции, где он вообще был на отдыхе с семьей — женой и двумя маленькими детьми. Экстрадировали во Францию, где в суде все обвинения против него рассыпались.

- Судья так и сказала, что да, по основным обвинениям все предъявленное вам не состоятельно. Но все-таки раз попал и уже столько отсидел, они не могли отпустить. Дали 5 лет. Все это время сын сидел в одиночной камере. Он очень аккуратный у меня, и наводил в этих одиночках такой порядок, что его постоянно перемещали из одной в другую. Видимо, чтобы отмыл им там всю тюрьму.

Мать отбывающего срок в США IT-специалиста Александра Винника Вера Петровна Винник. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Срок, отмерянный французским судом, уже подошел к концу. И адвокатам Винника выдали документы об его освобождении. Но вместо свободы его, вопреки запрету ЕСПЧ, под строгой охраной экстрадировали в США. В прессе пишут, что арест Винника, высококлассного IT-эксперта, ни что иное, как охота за новыми технологиями.

- Теперь мой сын в американской тюрьме. И, знаете, европейская была не сахар. Но там, в Америке, просто беспредел. Мы пытались что-то сделать, нанять адвокатов. Саша отказался. «Мама, это все совершенно бесполезно. Не трать деньги, которых итак у вас нет. Что бы я не доказал, какие бы документы не предъявлял, ничего не поможет».

Вся трагедия в том, что жена Винника, пока он сидит, умерла.

- Из-за стресса это все. Онкология, рак мозга. Никогда не забуду день, когда сын позвонил мне из тюрьмы и спросил дрожащим голосом, стало ли Сашеньке лучше. А Санечки нашей больше нет... Господи, какой ужас. Никогда не прощу им, что мои внуки растут сиротами. Никогда!

НАШИ ЯХСТМЕНЫ И МОРЯКИ — КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ

- Я продала все, что у меня было, чтобы оплачивать сыну адвокатов. Вещи свои теперь храню в контейнере в морском порту, живу по съемных квартирам, - рассказывает Галина Васильевна Страхова, мать россиянина Юрия Страхова, арестованного в Турции в 2020-м.

Галина — простая учительница, всю жизнь преподавала математику. Ее сын Юрий - яхтсмен, этим и зарабатывал на жизнь. В начале 2020-го он получил заказ на перегонку судна из Хорватии в турецкий Кемер. Но пока он шел по Средиземному морю, началась пандемия ковида. Все границы закрыли, он застрял в Турции. Чтобы сводить концы с концами в чужой стране, подрабатывал где мог, ремонтировал яхты. На одной из них его и задержали, обвинив в незаконной перевозке мигрантов из Турции в Европу.

Галина Васильевна Страхова, мать арестованного в 2020 году в Турции россиянина Юрия Страхова. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Эти турки просто ввели его в заблуждение. Он ремонтировал их судно, а потом обучал неделю персонал. Когда вся его работа была сделана, они попросили помочь переправить яхту в бухту в районе Анталии. Там он уже со всеми попрощался и собирался уезжать. Но увидел, как на яхту, рассчитанную на 20 человек, загрузилось 65. При этом турецкая команда почему-то сбежала (видимо, им уже передали, что едет полиция). А мой сын, как настоящий герой, бросился спасать судно, которое без управление несло на скалы. И все кто на борту мог погибнуть. Он сам звонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся.

Но приехавшие стражи порядка арестовали самого Страхова.

- Он только успел набрать меня и сказал в трубку: «Мама, меня арестовывают». Чего мне стоило его найти, добиться встречи, адвокатов. Сына при задержании так сильно били по голове, что на одном глазу отслоилась сетчатка. Против этих полицейских сейчас Турцией возбуждено уголовное дело, но и сын мой до сих пор под следствием. Надо срочно спасать глаз, а его на Родину не выпускают. И там помочь не могут, операция очень дорогая. У нас просто нет на нее денег.

Юрий Страхов, далеко не первый русский моряк, арестованный по этой статье. Больше 20 моряков, поехавших в Турцию по найму простыми чернорабочими, оказались заложниками этой схемы. Истории похожи, как под копирку.

- В момент приближения полиции, команда судна исчезает, а наши русские остаются единственными из экипажа. И их арестовывают, как организаторов перевозок нелегалов в Европу, - рассказывает вице-президент российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников. - Обвинения часто абсурдны. И нелегалов на борту никаких, и наши моряки, даже не говорящие по-английски, точно не могли быть организаторами перевозок. Но на них вешают все грехи. Теперь им светят огромные сроки — 200, 300 лет тюрьмы. Это нарушение многих-многих норм международного права в отношении русских. Начиная с базовых — предоставление переводчиков на суде и следствии, и заканчивая пытками, запретами общаться с родными…

Вице-президент российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

И ТУТ ПО ЗАКАЗУ ИЗ США

- Я привыкла видеть своего сына на пьедестале, он чемпион России по парусному спорту. На призовые деньги поехал учиться в Китай. Но вместо обучения попал в тюрьму, - рассказывает учительница из Самары, а теперь председатель Совета матерей заключенных Татьяна Николаева. - Это было еще в 2016-м. И за все прошедшие 6 лет я не видела и не слышала своего сына. Вообще! А сколько денег потрачено на адвокатов! Мы как и все тут, продали все что могли. 20 000 — 30 000 долларов — таковы гонорары китайских юристов. Российское консульство в КНР, прошлый его состав, бездействовали. Даже просто передать сыну два слова: «Сынок, держись, мы с тобой» и то им было не интересно. Сейчас в российском консульстве в Китае новый состав, и я им очень благодарна. Они бьются за моего сына, помогают. Впервые за долгие годы я услышала голос Артура, короткое звуковое сообщение мне переслали сотрудники консульства. Он сказал: «Мама, я тебя очень люблю. Мне не в чем сознаваться, и я не буду этого делать, хоть меня и вынуждали». Я за сына буду бороться до конца. А что еще остается?

Сын Татьяны Артур Материкин обвиняется в попытке контрабанды крупной партии наркотиков, на момент ареста ему было всего 22 года. Суд КНР уже присудил ему 12 лет строго режима. И 13 еще одному россиянину, Эдуарду Погасий из Владивостока. По тому же делу.

Председатель Совета матерей заключенных Татьяна Николаева. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Что удивительно, все дело состряпано тоже по запросу США! И шито белыми нитками. Наши парни даже не были на том корабле, на котором якобы хранились наркотики. Да и вообще не ясно до сих пор, были ли там вообще наркотики эти, - продолжает Татьяна Николаева. - Я знаю, как это тяжело - доказывать, что твой сын не виноват. Все слышат: «уголовное дело», «наркотики» и сразу вещают клеймо. Мне многие говорили, молчи, не позорься. Но я не буду молчать. Я видела материалы дела, там нет никаких доказательств.

«МЫ МАМЫ, НАС МНОГО. НАС ДОЛЖНЫ УСЛЫШАТЬ!»

Свет матерей заключенных — это просто женщины, объединенные одной бедой.

- Мы - мамы! Нас много, нас должны услышать! - говорят они. - Надо разработать такую шпаргалку для всех родственников арестованных за границей. Разослать ее и контакты нашего Совета по всем посольствам России в мире. Чтобы люди знали — они не одни. А мы, прошедшие такой горький путь, будем помогать чем можем. Поддержкой, юридической консультацией, контактами фондов и людей, работающих с заключенными россиянами за рубежом.

В самое ближайшее время у этого Совета появится сайт, телефон горячей линии, волонтеры-переводчики и адвокаты.

- Такая палочка-выручалочка в этих экстренных ситуациях. Она в свое время нам самим была очень-очень бы была нужна.

Защита людей за решеткой - вообще сложная история. Тем более, когда речь о заграничных тюрьмах. Тем не менее, с 2020 года защита соотечественников за рубежом стала нормой обновленной Конституции России. Тяжелая государственная машина пока только начала раскачивается в эту строну, но результаты мы все уже видим - тот же Бут и Ярошенко освобождены. И очень отрадно, что люди, прошедшие через горнило иностранных тюрем, готовы объединяться и биться за своих до конца.