Последние данные о ситуации вокруг Украины на 22 декабря 2022 года: Сколько беженцам не заплатят поляки и что делает Минск на границе с незалежной

Сортировка одежды в центре помощи украинским беженцам в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СБУ опять грозят Крымскому мосту

Василий Малюк, врио главы СБУ, в который раз отличился на словах. 39-летний бригадный генерал заявил в интервью столь же одиозной как он сам «журналистке» Наталье Мосейчук, комментируя ситуацию вокруг Крымского моста: «Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу». Ну а на вопрос о попытке подрыве этого моста, которая произошла 8 октября, за что украинская энергосистема расплачивается до сих пор, Малюк ответил, что не может это комментировать и раскрывать какие-то детали, но «со временем всё станет известно». И так уже все давно известно, что из себя институтку строить.

Тбилиси отвергает диктат Киева

Мамука Мдинарадзе, исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» сообщил, что доносящиеся из Киева призывы отпустить бывшего президента Грузии ( и экс-губернатора Одесской области) Михаила Саакашвили на лечение за пределы республики являются грубым вмешательством в ее внутренние дела. Такова была реакция на заявление шестого президента незалежной - выпустить Мишико, например, на Украину (да, там сейчас обстановка очень способствует лечению хворей). Зеленский дистанционно выдал диагноз: экс-президент Грузии находится в тяжелом состоянии. Мдинарадзе отреагировал жестко: «Когда нас призывают, опираясь на фейк-кампанию и симуляции, принять решение, и это решение не может быть политическим, а должно быть принято системой правосудия - это грубое вмешательство в наши дела». Ничего, их всех вылечат — многих уже в наступающем году.

Варшава ограничит помощь беженцам с востока

Каролина Козакевич, обозреватель издания Gazeta Wyborcza, писала, что в течении осени мэр граничащего с Украиной Перемышля Войцех Бакун не раз сообщал, что украинцы занимаются вымогательством пособий. Эти сведения подтвердили и другие источники, например, сотрудники школ, в которых учатся дети граждан Украины. Итог закономерен. Пресс-секретарь Управления соцстрахования (УСС) Ивона Ковальская-Матис, заявила, что уже вскоре выезд гражданина Украины из Польши на срок более месяца лишит его права на легальное пребывание в стране. Ну, и право на получение пособия для семей «500+» утрачивается. УСС приостановило выдачу более 110 тысяч пособий. Ковальская-Матис предупредила: «УСС имеет доступ к реестру пограничной службы, используемый для проверки права на льготы» Это шо це такэ: зрада чи перемога?.

У Соледара украинские мобилизанты пытаются бросить позиции

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР, сообщил, что свежие мобилизованные украинские бойцы не горят желанием отстаивать Соледар. По данным Марочко, вчерашние гражданские, а ныне бойцы ВСУ, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали покидать позиции. Они бегут куда глаза глядят. В том числе, в сторону противника. Эта тенденция усилилась после того, как главком ВСУ Залужный к обратился с призывом к Зеленскому подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Пока закон не подписан, надо смываться.

В Америке увидели национализм в украинских законах

Майкл Дохерти, обозреватель журнала National Review, отметил, что законы киевского режима об отмене русской культуры и языка указывают на проявление национализма. Он, в частности, затронул эту тему на одной из американских конференций, высказавшись о принятых законах Украины по запрету на публикацию русскоязычных материалов, если они не сопровождаются переводом на украинский. Обозреватель отметил, что как минимум для трети жителей незалежной украинский не является родным языком. И, соответственно, принятие подобных законов является попыткой «заставить миллионы людей принять украинскую культуру или отрезать от общественной жизни». Этот вывод запоздал лет на 8, но лучше поздно, чем никогда.

В Белоруссии приграничные с Украиной районы «подсушили»

Роман Головченко, глава Правительства Белоруссии, подписал постановление, по которому временно ограничен въезд, вход, передвижение и временное пребывание в погранполосе на территории трех районов Гомельской области, граничащих с Украиной. Ограничения коснутся Лоевского, Брагинского и Хойникского районов. Временные ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу для выполнения служебных обязанностей, к месту жительства и обратно , к месту жительства (пребывания) близких родственников и обратно, а также в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного погранкомитета Белоруссии или уполномоченного им должностного лица. И правильно, чего там шастать, у этой границы, на той стороне слишком много пьют, не закусывая.

В ЛНР могут приватизировать шахты

Леонид Пасечник, врио главы ЛНР, заявил, что в республике могут приватизировать предприятия угольной отрасли, если они и дальше будут нерентабельны. Анализ состояния экономики проведут совместно с федеральными органами. Пасечник сообщил: «Если ситуация не изменится, начнем приватизацию. Главное — обеспечить работу и достойную заработную плату для людей». Системные проблемы угольной отрасли глава республики обсудил на недавней встречи с президентом РФ — и услышал обещание субсидировать зарплаты сотрудникам и сохранение предприятий. А в Киеве уже не споют «Даешь стране угля!».

ВСУ готовятся к городским боям в Артемовске

Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска (Бахмута). ВСУ готовят этот населенный пункт к городским боям. В частности, подвалы соцобъектов используют как склады для снарядов. Артемовск - важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск на Донбассе. И узел этот предстоит развязать. Или, скорее, разрубить...

Штаты не отправят свои войска на Украину

Джо Байден отправлять американские войска в помощь Киеву не будет (несмотря на слезные просьбы прилетевшего в Вашингтон Зеленского об усилении помощи). Высокопоставленный представитель Белого дома заявил: «Президент не колебался и не будет колебаться ни завтра, ни через месяц, ни через год насчет того, что США не направят войска на Украину, чтобы сражаться с россиянами напрямую». Власти США после начала военной операции на Украине неоднократно подчеркивали, что не будут отправлять военных в зону конфликта. Вместо этого Вашингтон направил Киеву несколько партий военной помощи — - на 24 млрд миллиарда долларов. И направит еще. Американские оружейные бароны требуют жертв.

Киеву передадут вожделенные "Патриоты"

Об очередном пакете военной помощи Украине рассказал госсекретарь президента США Энтони Блинкен. Киев получит вооружения, боеприпасы и другое военное оборудование на $1,8 млрд. В том числе - батарею ПРО Patriot и боеприпасы к ней. В зависимости от комплектации, в батарее четыре или восемь пусковых установок на 16 или 32 ракеты соответственно. А также радиолокационная станция, пункт управления и внушительный наряд вспомогательной техники. Обслуживать это хозяйство может до 100 человек. Откуда на Украине одновременно с "Патриотами" появится такое количество подготовленного личного состава - вопрос открытый.